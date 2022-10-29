Anaokulu öğrencileri Cumhuriyet Bayramını coşkuyla karşıladı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde anaokulu öğrencileri Cumhuriyet Bayramını büyük bir coşku ile birlikte karşıladı. Çocuklara vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi ve bilinci uyandırmak amacıyla Tercan Anaokulu minikleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladı.

Anaokulu Müdürü ve sınıf öğretmenleri tarafından düzenlenen organizasyonda minikler, ellerinde bayraklarla okul bahçesinde marşlar söyleyerek tur attı.

Şiirlerin okunduğu, şarkıların söylendiği kutlamalarda renkli görüntüler ortaya çıktı.

Etkinlikte okul koridorları, okul bahçesi ve panoları güncellenerek süslendi. Okul içerisinde ve bahçesinde tam bir bayram havası estirildi. Tercan Anaokulu minikleri Cumhuriyet Bayramını coşkuyla kutladı.

Günler önce başlayan hazırlıklarla miniklerin tamamı, farklı performanslar sergiledi. Giydikleri baskılı tişörtler ve taktıkları şapkalarla büyük bir uyum içinde olan minikler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının anlam ve önemini öğretmenlerinden dinlediler.

Tercan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf İslam Çongara, “Törenimizin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm öğrenci, öğretmen ve çalışanlarımızı tebrik ediyor, Cumhuriyetimizin, 99. yılını coşkuyla kutluyoruz.” dedi.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Çongara, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.