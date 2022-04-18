ANALİG Judo yarı final müsabakaları Erzincan’da yapıldı
Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Judo yarı final müsabakaları 16 ilden 139 sporcunun katılımıyla Erzincan’da yapıldı. Türkiye Şampiyonasında mücadele edecek olan sporcular belirlendi.
Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Judo yarı final müsabakaları 16 ilden 139 sporcunun katılımıyla Erzincan’da yapıldı. Türkiye Şampiyonasında mücadele edecek olan sporcular belirlendi.
Merkez Spor Salonunda hafta sonu yapılan müsabakalara Bayburt, Erzurum, Amasya, Bartın, Bolu, Çorum, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat ve Trabzon illerinden 77 erkek ile 62 kadın olmak üzere toplam 139 sporcu katıldı.
ANALİG Judo yarı final müsabakalarında dereceye giren sporcular şöyle oldu:
Erkekler 34 kilo: 1- Rutkay Çil 2- Lokman Emre Şalap 3- Aytuğ Karaman
Erkekler 38 kilo: 1- İbrahim Gül 2- Osman Kerim Demirel 3- Ali Kaplan
Erkekler 42 kilo: 1- Gökhan Sezgi 2- Mustafa Balcı 3- Mustafa Kutay Akın
Erkekler 46 kilo: 1- Utku Özöyüdücü 2- Yiğit Aras Şen 3- Fahri Ada Türkcan
Erkekler 50 kilo: 1- İbrahim Olgun 2- Efe Gürsoy 3- Batuhan Cebeci
Erkekler 55 kilo: 1- Şıvan Umut Polat 2- Yaşar Berat Çakmak 3- Yiğit Alp Atahan
Erkekler 60 kilo: 1- Kaan Altuner 2- Yaser Yazıcı 3- Resul Yeşilyer
Erkekler 66 kilo: 1- Mert Cengiz Turalı 2- İbrahim Ethem Arslan 3- Efe Karasu
Erkekler +66 kilo: 1- Efe Öztürk 2- Yahya Yıldız 3- Kerem Recayi Soyhan
Kızlar 32 kilo: 1- Zeynep Rana Baş 2- Rümeysa Şimşek 3- Esila Kocabey
Kızlar 36 kilo: 1- Katibe Baykan 2- Feride Özenç 3- Livanur Turan
Kızlar 40 kilo: 1- Yağmur Yılmaztürk 2- Elif Naz Günaydın 3- İnci Ürer
Kızlar 44 kilo: 1- Zeynep Naz Kurt 2- Su Dilan Köseoğlu 3- Zeynep Doğan
Kızlar 48 kilo: 1- Busenur Danışmaz 2- Elif Sude Dağıstan 3- Sıla Öztürk
Kızlar 52 kilo: 1- Sabiha Ece Okuyucu 2- Şule Can 3- Hilal Çelik
Kızlar 57 kilo: 1- Sude Naz Kavazak 2- Ecrin Kamaş 3- Sahranur Genç
Kızlar 63 kilo: 1- Yaren Sala 2- Ceren Aydoğan 3- Dilara Türkan Bekar
Kızlar +63 kilo: 1- Nazmiye Ceren Cebecioğlu 2- Yazel Semiz 3- Azize Nurbanu Çakır.