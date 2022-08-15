Anadolu gelengisinin poğaça yerken sevimli halleri kameraya yansıdı

Erzincan’da Munzur Dağları eteklerinde yuva yapan Anadolu gelengisinin (yer sincabı) poğaça yerken sevimli halleri kameraya yansıdı.

İsmini en çok bulunduğu Anadolu’dan alan ve kemirgen bir tür olan Anadolu gelengisini İHA ekibi yuvasında görüntüledi. 3 bin rakımlı Munzur Dağlarında yaşayan Anadolu gelengisini fark eden ekip, yuvasının önüne poğaça bıraktı. Bir süre sonra yuvadan çıkan Anadolu gelengisi, poğaçayla karnını doyurmaya başladı. Anadolu gelengisini poğaça yerken sevimli halleri kameraya yansıdı.

Anadolu yer sincapları

Islık çalar gibi ses çıkaran gelengiler, iklim koşullarına bağlı olarak şubat sonu ile mart ayının ilk haftasında kış uykusundan uyanırlar. Senenin yarısını kış uykusunda geçiren bu türün ömrü ise 5-10 sene.

Anadolu yer sincapları çoğunlukla Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Trakya’da ortaya çıkıyor.

Step ve kısa otlu yerleri tercih eden gelengiler dağlık arazide de yaşayabiliyor.