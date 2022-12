Ambulans ile Evde Sağlık Hizmetleri aracının karıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Erzincan’da ambulans ile Evde Sağlık Hizmetleri aracının karıştığı trafik kazasında 7’si sağlık personeli olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan Merkez Tekin Civaş Bulvarı ile Binali Yıldırım bulvarı kesişiminde Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağı ışıklarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 24 EF 130 plakalı Enes C. idaresinde ki, içerisinde 4 sağlık personeli bulunan Evde Sağlık Hizmeti aracı ile 24 BC 791 plakalı Erol Ö. idaresinde ki, içerisinde 1 hasta, 1 hasta yakını ve 6 sağlık çalışanı olan ve Otlukbeli ilçesinden Erzincan’a kalp krizi şüphesiyle hasta taşıyan ambulans kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans yaklaşık 200 metre sürüklenerek yan yattı. Kazada, ambulansta bulunan sürücü Erol Ö., hasta Ahmet C. ve hasta yakını Şeref C. ile sağlık çalışanları Abdulkadir Y., Eylem K. A., Muhammed S., ve Evde Sağlık Hizmetleri aracında bulunan sağlık çalışanları Bedirhan D., Talha Ç., Gülşah B. A., olmak üzere toplam da 9 kişi hafif şekilde yaralanarak Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.