Amatör küme maçı sonrası arbede: 5 gözaltı

Erzincan’da oynanan amatör küme maçı sonrasında taraftar arasında çıkan arbedeye polis biber gazı sıkarak müdahale etti. 5 kişi gözaltına alındı.

Erzincan Ulalar Sentetik Sahasında 1. Amatör Küme çeyrek final karşılaşmasında Tercanspor ile Şavakspor takımları karşı karşıya geldi. Maç Tercan sporun 3-2’lik galibiyetiyle sona erdi. Maçın son dakikasında tribünde bulunan Tercanspor taraftarlarına taşlı saldırıda bulunulurken arbede yaşandı. Olaya polis biber gazı sıkıp orantılı güç kullanarak müdahale etti.

Yaşanan olay sonrasında Şavakspor taraftarı ve futbolcu yakınlarından 5 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Biber gazından rahatsızlanan 1 kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şavaksporlu bazı futbolcular Tercan’da oynanan ilk karşılaşmada da kendilerine yönelik taşlı saldırı olduğunu iddia etti.