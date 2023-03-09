Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları ile bir araya geldi.

Başkan Aksun, başkan yardımcıları ile birlikte daha yeşil bir kent oluşturmak adına şehrin dört bir yanında Park ve Bahçeler Müdürlüğünde, özveri ile görev yapan personeller ile bir araya gelerek, yapılan ve bu yıl içerisinde yapılacak olan çalışmalar ile ilgili olarak fikir alışverişinde bulunup sohbet etti.

Aksun çalışmalarından dolayı Park ve Bahçeler Müdürlüğü yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.