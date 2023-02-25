Aksun; “Erzincan’da binaların genel olarak bir taramasını yapmak istiyoruz”

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, ülkemizde meydana gelen depremlerin ardından Erzincan’daki binaların risk analizleri konusu ile ilgili olarak açıklamada bulundu.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun açıklamasında şunları ifade etti;

“Bir komisyon kuruluyor. Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi ve EBYÜ’nün bulunduğu komisyon üyeleriyle oluşturulan bu komisyon risk analizleri ve performans analizleri yapma konusunda karar verecek bir ekip olarak hizmet edecektir.

Erzincan’ın %50 gibi değerlendirebiliriz risk analizi, performans analizi yapılması gereken binaların, bunlar içinde öncelikle talep edilenler yapılmalı diye düşünüyorum.

Talepler değerlendirildiğinde oturulabilir olanlar için ilgili rapor zaten doğal olarak verilecek ama oturulamayacak olan yani çürük diye ifade ettiğimiz risk analizi neticesinde oturulamaz raporu düzenlenen binalarında 60 gün içerisinde boşaltılması gerektiği bilinciyle hareket etmemiz gerektiğini şimdiden ifade etmek istiyorum.

Depremin günü saati vakti belli olmadığı için depreme hazırlıklı olabilmek noktasında evlerimizin boşaltılıp kentsel dönüşümünün hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Buna da tabi Devletimiz başta olmak üzere insanlarımızın müteşebbislerimizin müteahhitlerimizin destek vermesini arzu ediyoruz.

Biz genel olarak bir tarama yapmak istiyoruz. Bu taramadan sonrada risk analizleri veya performans analizleri yapılması noktasına ikisi birbirinden farklı şeyler çünkü, vatandaşlar arzu ettiklerinde ilgili laboratuvarlara müracaat edebilecekler ama bizim de buna üniversite ile birlikte bir emek koyacağımızın şimdiden bilinmesi gerekiyor”