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Akdağ’dan İHA’ya ziyaret
Erzincan Uğur Anadolu Lisesi Kurucu Başkanı eğitimci Şevki Akdağ, İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzincan Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu.
ERZİNCAN 14.01.2021, 06:12
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Erzincan Uğur Anadolu Lisesi Kurucu Başkanı eğitimci Şevki Akdağ, İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzincan Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu.
İHA Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa ve personellerinin Gazeteciler Gününü kutlayan Akdağ, pandemi dolayısıyla özel okulların sıkıntılarını dile getirerek bir an önce korona virüs tehdidinin bitmesi ve yüz yüze eğitimin başlaması gerektiğine vurgu yaptı.Akbuğa’da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.
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