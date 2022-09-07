Akbuğa’ya önemli görev
Doğu Anadolu Bölgesindeki illeri bünyesinde bulunduran Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetinde (DAGC) görev dağılımı yapıldı. İHA Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa, Dış İlişkiler ve Bölge Koordinatörlüğü görevine getirildi.
Doğu Anadolu Bölgesindeki illeri bünyesinde bulunduran Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetinde (DAGC) görev dağılımı yapıldı. İHA Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa, Dış İlişkiler ve Bölge Koordinatörlüğü görevine getirildi.
Geçtiğimiz ay yapılan Olağan Genel Kurulla yeni yönetimi belirlenen Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetinde görev dağılımı yapıldı.
Başkanlığını Feridun Fazıl Özsoy’un yaptığı DAGC’de İHA Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa, Dış İlişkiler ve Bölge Koordinatörlüğü görevine getirildi.
DAGC’de görev dağılımı şu isimlerden oluştu:
Başkan Vekili: Esat Bindesen
Başkan Yardımcısı: Erdal Karabacak, Yunus Okur
Genel Sekreter: Güven Metin Uşun
Genel Sekreter Yardımcısı: Selma Talar
Dış İlişkiler ve Bölge Koordinatörü: Ahmet Akbuğa
Genel Sayman: İrfan Tarakçıoğlu
Genel Sayman Yardımcısı: Melek Allioğlu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0