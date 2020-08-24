Erzincan’da AK Parti’nin Tercan, Üzümlü, İliç ve Refahiye ilçe kongreleri yapıldı.

Kongrelere Koordinatör Milletvekili Fevzi Şanverdi, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, Merkez İlçe Başkanı Ferhat Bulut, Gençlik Kolları Başkanı Ömer Kayser, Kadın Kolları Başkanı Rahşan Külünk, ilçe belediye başkanları, parti ilçe başkanları, il genel meclisi üyeleri, teşkilat mensupları ve partililer katıldı.

7. Olağan İlçe Kongrelerinde AK Parti Tercan İlçe Başkanı olarak Levent Seven, AK Parti Üzümlü İlçe Başkanı olarak Ömer Faruk Aydın, AK Parti Refahiye İlçe Başkanı olarak İlhan Mızrak ve AK Parti İliç İlçe Başkanı olarak Mehmet Taş göreve geldi. Merkez ilçe seçimi ise 29 Ağustos Cumartesi günü yapılacak.

AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci kongrelerle ilgili olarak açıklamasında; "Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz kongrelerimiz devam ediyor. Tabi ki kongrelerimizi büyük bir heyecan ve demokrasi şöleni içerisinde yapıyoruz. Ancak korona virüs tedbirlerini de elden bırakmıyoruz. Ben bu vesileyle 7. Olağan İlçe Kongrelerinde göreve gelen AK Parti Tercan İlçe Başkanı Levent Seven, AK Parti Üzümlü İlçe Başkanı Ömer Faruk Aydın, AK Parti Refahiye İlçe Başkanı İlhan Mızrak ve AK Parti İliç İlçe Başkanı Mehmet Taş ve ekiplerine başarılar diliyorum. Daha söyleyecek çok sözümüz yapacak çok işimiz var. Allah yar ve yardımcımız olsun. İlk gün ki aşkla inandığımız yolda durmak yok yola devam diyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır’da, “AK Parti kurulurken dava ruhuyla kurulmuş olan bir harekettir. AK Partinin gelişi ile ülkemizde hep gelişim, dönüşüm oldu. 80 yıl boyunca yapılmayan hizmetler AK Parti hükûmeti döneminde 17 yılda yapıldı. Yollar, barajlar, farklı yatırımlar, üniversiteler, organize sanayi bölgelerinde ki yatırımlar ve daha sayamadığımız hizmetler. En basit olarak Erzincan’ımızda ki eski yolları hepimiz hatırlıyoruz. Darbecilerin, cuntacıların baskılarına rağmen bu hizmetler yapıldı. Bu başarı ve hizmetlerin altında elbette sizlerin oyları ve destekleri var. Bu yüzde diyorum ki AK Parti sizin partiniz. Bizim partimizin bir şarkısı var nedir “Bizimkisi Bir Aşk Hikâyesi” bunun için gece gündüz demeden milletimize sevdalı olduğumuzu biliniz. AK Partinin oy kaybetmesi durumunda ülkede hemen darbe çığlıkları ortaya çıkıyor. Terör olayları hemen artış gösteriyor. İnşallah artık o günler geride kaldı. AK Partinin kurulmasının ardında farklı adlarda darbe çığlıkları atıldı. Bunları kim bozu, siz bozdunuz. Nasıl bozdunuz sandığa giderek AK Partiye oy vererek. Bunun için bu parti şahısların değil hepimizin partisi” dedi.

“Savunma sanayisini yeniledik”

Gençlerin yakın zaman da yaşanan FETÖ darbe girişimini unutmamalarını söyleyen Çakır, “Aslında FETÖ burada sadece bir maşa arkalarında ağa babaları Avrupa ve Amerika var. Bizim gençliğimiz topa, tüfeğe hatta bu milletimizin vergileri ile alına silahlar yine millete doğrultuldu. İçimizde birçok hain var onları da biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ve Cumhuriyet tarihimizde ki bir ilk olan Doğalgaz müjdesini açıkladığın da milletimizin yüzü gülerken muhalefet bulunan doğalgazı 10 yılda çıkartamazsınız diyor. Amerika’nın ağzından konuşuyorlar. Amerika e diyor, siz çıkarmayın biz size veririz. FETÖ darbe girişiminin ardından biz ne yapık. Savunma Sanayisini yeniledik. Tamamen bağımsız hale geldik. Dışa bağımlı olduğumuzda kiraladığımız sondaj gemilerinin yaptıkları araştırmalarda bir şey yok deniliyordu, şimdi ne oldu kendi Gemilerimiz Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, piri Reis gemilerimiz buldu. Bunun için bir olacağız, diri olacağız” diye konuştu.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karan ise konuşmasında, “AK Parti belediyesinin seçilmesi ile birlikte başbakanımız Binali Yıldırım’ın destekleri ile ilçelerimizde yatırım maratonu başladı. Asfaltlama ve kaldırım çalışmaları tamamlanmak üzere, kamu yarımları devam ediyor. Kamu yatırımlarının içerisinde en önemlisi TOKİ. 100 bin konut projesinin içerisinde yer alan bir başka TOKİ inşaatı da devreye girecek. Refahiye ilçemizde ki konut sıkıntılarını sürekli gündeme taşıdık. Sadece Refahiye değil diğer ilçelerimizde ki konut sıkıntıları içinde çalışmalarımız devam ediyor. Ülke genelinde en önemli yatırımların başında yollar geliyor. Yapılan hizmetlerde bu toprakların yetiştirdiği sayın başbakanımızın çok büyük emeği var. Bu çalışmaların en önemlilerden birinin Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayacak olan yol. Ülkemizin doğudan Batıya giden yolları biraz daha kolay yapılan yollar. Kolay olduğu kadar da zor şartlarda yapılan yollar. Bunun için Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan yol burada İliç, Kemaliye, Refahiye yolu devam ediyor. Bütçenin büyük kısmı ayarlandı. Bulunan Doğalgaz bütçemize sağlayacağı katkı ile inşallah devam eden bu yolu tamamlamak istiyoruz. Milletvekilimiz ile birlikte Erzincan’ımıza hızlı tren getirilmesi için çaba göstereceğiz. Bu yılsonuna kadar Tren Sivas’a gelmiş olacak. Sivas Erzincan ihalesi de bu arada yapıldı. İnşallah Refahiye ‘ye ve Erzincan’a gelecek.” dedi.

Bir pandemi sürecinden geçtiklerini de söyleyen AK Parti Erzincan Milletvekili Karaman, “Pandemi sürecinde Türkiye olarak, hükümetimizin kurduğu şehir hastanelerimizden dolayı şanslı olduğumuzu unutmayalım. Şehir hastaneleri işimize bu süreçte çok yaradı. Bunun için Türkiye bu süreci en iyi yöneten ülke konumunda. Erzincan ilimizde de böyle oldu. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi eğitin ve Araştırma hastanemizin ek binasının tamamlanması sonrası çıkan pandemi de çok şükür sıkıntı yaşamadık. Bu süreçte hükümetimiz çok yardımlarda bulundu. 24Erzincansporumuz bu yıl 2. Lige yükseldi. 2. Lige yükselen takımımızın ihtiyacı olan stat için çalışma devam ediyor. İnşallah bu yılsonuna kadar kavuşturulacak. Yine Dört yolda yeni hastane binamız yapımına sıfırdan başlandı. Bu hastane Türkiye’de başka bir yerde yok sadece Erzincan’ımızda var. Diğer taraftan barajlar, göletler bu büyük yatırımların takibini Ankara’dan yapıyoruz. Yatırımlar devam edecek Erzincan büyüyecek, Türkiye büyüyecek” diye konuştu.

Dışardan da sıkıntılar yaşandığını belirten Karaman, “Bir yandan Libya, Suriye, sorunları ile uğraşan hükümetimiz diğer taraftan Akdeniz ile olan sıkıntımızdan da bahsetmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın Karadeniz’de Doğalgaz müjdesi bizim için çok önemli. Millileşince bu çalışmaların semeresini inşallah Akdeniz’de de alacağız. Bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok ama bir karış toprağımız da kimseye vermeyiz. Bu ne demek bizim kimsenin bir damla suyunda gözümüz yok, ama kimseye bir damla suyumuzu da vermeyiz. Bunun için Akdeniz’i de koruyacağız, Karadeniz’i de, buralarda doğalgaz arama işine de devam edeceğiz. Bu imkanlar sonrasında cari açık azalacak ve ülkemiz daha da gelişecek. Uzun zamandır Zincirler kırılacak Ayasofya açılacak dedik. Cumhurbaşkanımız Ayasofya’yı açtı aynı gün Karadeniz’de doğalgaz bulduk. Bunlar önemli işler Ayasofya açılışı bir cami açılışı değil. Ayasofya’nın açılması iktidarın tam iktidar olmasıdır. Bizim bağımsızlığımızın ilanıdır. Biz Türkiye’yiz ve bağımsız bir ülkeyiz. Ülkemiz neye karar verirse o olacak diyoruz. Sesimizi dünyaya duyuruyoruz. İlk kez milli bir araba yaptık hepimiz sevindik. Üretime başlanınca artık ülkemizde sokaklar da kendi arabamız dolaşacak. Bizde millileşiyoruz, başarıların devamı için AK Partinin iktidarının devam etmesi lazım, birbirimize bağlı olmamız lazım, Birbirimize destek olmamız lazım ve birbirimizi asla kırmayacağız. AK Parti olarak büyüyerek yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.