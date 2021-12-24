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AK Parti Milletvekili Karaman'dan ekonomik istikrar vurgusu

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını ifade ederek, yapılan ekonomik programın istikrar, azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini dile getirdi.

ERZİNCAN 24.12.2021, 12:14 24.12.2021, 12:22
AK Parti Milletvekili Karaman'dan ekonomik istikrar vurgusu

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını ifade ederek, yapılan ekonomik programın istikrar, azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini dile getirdi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman yaptığı konuşmasında;

“Son günlerde ekonomimizi döviz etkisiyle zayıflatmaya çalışan, bu büyük ülkeye ve aziz Türk milletine diz çöktürebileceklerini sanan gafiller; bir kez daha gördüler ki Türkiye onların sandığından çok daha güçlü ve çok daha büyük bir ülke. Döviz kurunu, serbest piyasa ekonomisi kuralları içerisinde ülkemizin gerçeklerine uygun, öngörülebilir, sürdürülebilir bir seviyeye getirmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan program etkisini göstermiştir. Milletimiz bu programdaki tedbirleri ve kararlı duruşumuzu takdirle karşılamış, benimsemiş, piyasalar da buna uygun adımları atmıştır. Cumhurbaşkanımız oynanmak istenen kirli oyunları bir kez daha öylesine mükemmel bir oyunla bozdu ki şu anda tüm dünya Türkiye’nin döviz hamlesini konuşmaya başladı. Bu arada hiç istemediğimiz halde ekonomimiz ciddi bir testten de başarıyla geçmiş oldu. Bir kez daha gördük ki Türkiye eski Türkiye değil. Dünyada ve bölgemizde son 10 yıldır yaşanan gelişmeler ve salgın ile birlikte, ülkemiz yeni ve kritik bir sınavdan geçmektedir. Ülkemizin kaosa sürüklenmesi için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Kumpaslarla, yalan ve iftira dolu montajlarla, akıl ve ahlak dışı yöntemlerle, terör örgütleriyle, askeri darbelerle, milli iradeyi çiğnenmek ve ülkemizi teslim almak isteyenler bilsinler ki artık karşılarında eski Türkiye yok. Kendi ayakları üzerinde dimdik duran, bağımsızlığının önünde oluşturulmak istenen tüm engelleri büyük bir azimle yıkarak yerle yeksan eden, üzerinde oynanan sinsi oyunları bir bir bozan, ekonomisi güçlü, kendi silahını üretmeye başlayan, ordusunu sürekli güçlendiren, içte ve dışta dostlarına güven veren, düşmanlarını korku ve endişeye sevk eden, büyük Türkiye var artık. Biz tüm bu süreçte önümüze çıkan her engeli aşarak ülkemizin ve milletimizin çıkarlarını korumanın mücadelesini verdik ve vermeye devam edeceğiz. İçine çekilmek istendiğimiz siyasi, sosyal, ekonomik, psikolojik her türlü tuzağı Allah’ın yardımı ve aziz milletimizin desteğiyle bozarak yolumuza kararlılıkla devam ettik. Kararlıyız, azimliyiz, büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası yolunda emin adımlarla yürüyeceğiz İnşallah. Bugüne kadar girdiğimiz mücadelelerden nasıl alnımızın akıyla çıktıysak, her seferinde ülkemize ve milletimize nasıl kazandırdıysak, inşallah bu defa da hayırlısıyla istediğimiz neticelere ulaşacağız. Devlete güvenini devam ettiren siz aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere şimdiye kadar fırsat vermedi bundan sonrada vermeyecek inşallah” ifadelerini kullandı.

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