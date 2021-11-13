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AK Parti Milletvekili Karaman: “Biz lider ülkeyiz. Siz bizi ekonomiyle, dolarla terbiye edemeyeceksiniz”

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Türkiye’nin lider bir ülke olduğunu ifade ederek ne Amerika’nın ne Avrupa’nın bu ülkeyi ekonomiyle, dolarla terbiye edemeyeceğini söyledi.

ERZİNCAN 13.11.2021, 09:39
AK Parti Milletvekili Karaman: “Biz lider ülkeyiz. Siz bizi ekonomiyle, dolarla terbiye edemeyeceksiniz”

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Türkiye’nin lider bir ülke olduğunu ifade ederek ne Amerika’nın ne Avrupa’nın bu ülkeyi ekonomiyle, dolarla terbiye edemeyeceğini söyledi.

Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde düzenlenen "Meşveret Erzincan" toplantısında konuşan AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını kaydetti.

AK Parti hükümetinin ülkeye birçok alanda hizmetler getirdiğini ifade eden Milletvekili Karaman, ulaşım da çığır açıldığını söyledi.

Karaman, “Eskiler bilir. Geçmişteki Erzincan nasıldı, geçmişteki Türkiye nasıldı. Şimdi nasıl. Ben dün akşam TBMM’de bir konuşmadan sonra buraya geldim ve bugün Otlukbeli’deyiz. Benim gençliğimde İstanbul’dan Otlukbeli’ye gelmek için 3 gün hazırlık yapıyordum. Ama şimdi hemen meclisten çıkıyorum, biniyoruz uçağa geliyoruz Erzincan’a. Erzincan’dan hemen Otlukbeli’ne gelebiliyoruz. Sanki hepsi dün oradaydık bugün burada. Bunları kim yaptı. Bu şehrin yetiştirdiği Başbakanımız Binali Yıldırım sayesinde. Elbette ki liderimiz dünya lideri. Gerçekten mağdur milletlerin umudu olan Cumhurbaşkanımız liderliğinde benimde hasbelkader katkım olan birçok konuda başarılar sağladık. Bu başarılar eskiye göre kıyaslandığında çok büyük başarı. Onun için hem Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Biraz önce kaymakam sunum yaparken anlattı, birçok noktada artık sorunumuz kalmadı. Birçok yatırımlar yapılıyor.” diye konuştu.

“Türkiye lider ülke”

Ekonomiyle ilgili sıkıntıları bildiklerini bu doğrultuda da çalıştıklarını kaydeden AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, “Biz Türkiye’yiz. Müstemleke ülke değiliz. Biz lider bir ülke olmak istiyoruz. Onun için bizim Cumhurbaşkanımızda diyor ki; Biz nereye kadar git dersek oraya kadar gideceksiniz biz nerede dur dersek orada duracaksınız. Biz nereye karış dersek oraya karışacaksınız biz nereye karışma dersek oraya karışmayacaksınız. Biz de diyoruz ki hayır. Biz lider ülkeyiz. Ve bu topraklarda, çevresindeki her şeye karışırız. Hiç biriniz engelleyemezsiniz. Doları yükseltebilirsiniz, ekonomiyle ilgili sıkıntılar çıkarabilirsiniz. Biz bayrağımıza, ülkemize hiç kimseye, hiçbir şekilde karıştırmayız. Şimdi diyorlar ki bize sizin güneyinizde bir terör devleti kuracağız. Kusura bakmayız diyoruz siz burada terör devleti kuramayacaksınız. Amerika’da olsa kuramayacaksınız, Avrupa’da olsanız kuramayacaksınız. Dolayısıyla bunu kurdurtmayacağız. Bize diyorlar ki Libya’ya karışmayın. Siz kimsiniz de biz niye karışmayalım. Biz Libya’ya askerin gitmesine de izin verdik mecliste, Libya’ya da karışacağız, çevremize de karışacağız. Siz bizi ekonomiyle, dolarla terbiye edemeyeceksiniz. Geçenlerde bir bakanımız anlattı. Çok ilgimi çekti. Biz Azerbaycan Ermenistan savaşında Azerbaycan Türklerini kurtarmak için 4 tane helikopter istediler 1992’de. Ve biz veremedik. Niye veremedik helikopterimiz mi yoktu. Pilotumuz mu yoktu. Vardı. Niye veremedik. Amerika ne der Avrupa ne der diye veremedik. O günlerden bugünlere. Bugün İHA’larımızla, SİHA’larımızla Azerbaycan’la birlikte Dağlı Karabağ bölgesini Azerbaycan’la birlikte kurtarmaya kadar çalıştık. Hiç kimseden korkmadık. Neye mal olursa olsun Azerbaycan’da savaşı biz kazandık. Ben diyorum ki o Türkiye’de mi yaşamak istersiniz yoksa bugünkü Türkiye’de mi. Elbette ki bugünkü Türkiye’de. Bizim kimse birlikteliğimizi, dostluğumuzu bozamaz ve onun için Cumhurbaşkanımızı olanca gücümüzle destekliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

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