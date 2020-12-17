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AK Parti İl Başkanlığından Kaymakam Çelik’e ziyaret
AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik’e ziyarette bulundu.
ERZİNCAN 17.12.2020, 12:05
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AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik’e ziyarette bulundu.
AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, İl Başkan Yardımcıları Çetin Özyurt ve Yaşar Tunç, Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik’ i ziyaret ettiler.Kaymakamı Musa Kazım Çelik, nazik ziyaretlerinden dolayı Şireci ve ekibine teşekkürlerini iletti.
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