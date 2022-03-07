AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım’dan Batuhan Yaşar için taziye mesajı

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, hayatını kaybeden İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar için taziye mesajı yayımladı.

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, yaklaşık bir yıldır tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Vefat haberinin ardından çok sayıda siyasi tarafından Yaşar için taziye mesajı paylaşıldı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da sosyal medya hesabından bir taziye mesajı paylaştı.

Yıldırım paylaşımında, “Genç yaşta aramızdan ayrılan Türkiye Gazetesi Yazarı, İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar kardeşimize Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, basın camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum.” dedi.