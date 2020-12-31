banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Almanya Ocak sonuna kadar kapanıyor
Almanya Ocak sonuna kadar kapanıyor
Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma uzatıldı
Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma uzatıldı
Gazeteci Kenan Akın hayatını kaybetti
Gazeteci Kenan Akın hayatını kaybetti
Kuyumculara yeni sistem
Kuyumculara yeni sistem

AK Parti Erzincan Milletvekilleri esnaf ziyaretinde bulundu

AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ile Burhan Çakır, esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla biraraya geldi.

ERZİNCAN 31.12.2020, 08:45
AK Parti Erzincan Milletvekilleri esnaf ziyaretinde bulundu

AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ile Burhan Çakır, esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla biraraya geldi.

Meclisteki bütçe görüşmelerinin onaylanmasının ardından verilen arada Erzincan’a dönen AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ile Burhan Çakır, eski Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.

AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, Merkez İlçe Başkanı Ferhat Bulut, İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Kayser ve Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız ile birlikte esnafın sorunlarını dinleyen milletvekilleri, vatandaşların 2021 yılından umutlu olduklarını kaydetti.

Milletvekilleri Süleyman Karaman, “Yaklaşık 1 aydır TBMM’de çalışmalarımız sürüyor. Bütçeyi onayladık. Bu yıl içerisinde çıkması gereken bazı kanunları görüştük. Ayrıca hem esnafımızın, vatandaşlarımızın kredilerinin ertelenmesi, yapılandırılması kanunda çıktı. Meclis kapandı Erzincan’dayız. Memleketimizde hasret gideriyoruz. Bu arada esnafımızı ziyarete çıktık. Kış sektörüyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Gördüğümüz şu elbette satışı düşmeyen sektörlerde var. Pandemiden dolayı kahvehaneler, berberler, lokantalar gibi sektörlerde sıkıntı var. Bu konularla ilgili 2 aydır hükümetimiz tarafından mecliste çalışmalar var. Esnafımıza ne yapabiliriz. Onun içinde yeni bir genelge çıktı. Genelgeye göre de seyyanen biner lira her 3 ay boyunca yardım yapılacak hem de Erzincan genelinde 500 TL kira yardımı yapılacak. İnşallah Ocak ayından sonra esnafımız bu desteklerle işlerini devam ettirmeye çalışacaklar. Bu pandemi süreci tüm dünyada problem. Dolayısıyla ülkemizi de etkiliyor. Bugün sevindirici haberi aldık aşılar geldi. Dolayısıyla aşının gelmesi ile bu süreç ortadan kalkmayacak ama halkımızda morali düzelecek. İnşallah tüm esnafımız işinin başına dönecek. Gördüğümüz Erzincan esnafı bizimle birlikte, bizde esnafımız ile birlikteyiz. AK Parti hükümeti olarak ve Erzincan milletvekilleri olarak yanlarındayız. Esnafımızın ne derdi varsa listelemeye çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız özellikle böyle zamanlarda her zaman halkı ile bütünleşen ve önemli kararları alarak hükûmetimiz ile paylaşımlarda bulunuyor. İnşallah Ocak ayı itibariyle alınan kararlar uygulanmaya başlayacak. Erzincan esnafımıza ve bizlere Allah kolaylık versin, çünkü gerçekten bu pandemi sürecinde yıprandık ama inşallah el birliğiyle bu süreci atlatacağız. Başbakanımız Binali bey ile beraberdik. Özellikle Başbakanımız Erzincan’da esnafımızın dertleri ile ilgilenmemiz talimatı verdi. Buradan esnafımız, hastalarımız ve tüm hemşerilerimiz ile birlikte olmaya çalışıyoruz. Bizlere gösterdikleri ilgiden dolayısıyla da ayrıca teşekkür ediyorum. Sizlerde gördüğünüz gibi aynı mesleği yapan esnafımızdan biri memnun iken bir diğeri ise şikâyetçi gözüküyor. Bizlerde bu ziyaretlerde almış olduğumuz notları raporlayarak esnafımızın daha güçlenmesi için, vatandaşlarımızın dertlerini azaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

AK Parti Erzincan Milletvekilleri Burhan Çakır ise, “Bugün milletvekilimiz il ve ilçe başkanımız ve il genel meclis başkanımız ile birlikte pandemi kurallarına uyarak Erzincan esnafımızı ziyaret ediyoruz. TBMM 26 Aralık itibariyle tatile girdi. 1 ay boyunca tüm milletvekilleri Cumhurbaşkanımızın talimatları ile kendi illerinde esnaflarımızın dertlerini dinlemek adına bizlerde milletvekilimiz ile birlikte esnaf ziyaretinde bulunuyoruz. Burada esnaflarımızın sorunlarını yerinde görerek aldığımız notlarımızı devlet büyüklerimize aktaracağız. Başbakanımıza sorunları iletiyoruz, kendileri de Cumhurbaşkanımız ile bu konuları görüşüyorlar. Sahadan gelen problemleri özellikle Cumhurbaşkanımız yakından biliyor. Özellikle aşının gelmesi ile birlikte birçok sorunun çözüleceğine inanıyorum. Bu süreçte devletimiz vatandaşın yanında yer almıştır. Dar gelirli vatandaşlarımızın faz1, faz2 ve faz3 ödemelerinde vatandaşlarımızın yanında olmuştur. Esnaflarımız ile ilgili destekler de zaten devam ediyor. Biz milletvekilleri olarak sahada gördüğümüz eksikliklerin telafi edilmesi adına çalışmalar yapacağız. Bu süreçte bizlere katkı sağlayan bütün esnaflarımıza, sıkıntılarına rağmen devletimizin yanında, devletimiz var olsun diyerek devletçilik örneği sunuyorlar. Buradan tüm esnaf ve ticaret ile uğraşan, özellikle hizmet sektöründe uğraşanlara saygı, sevgi ve hürmetlerimiz sunuyorum. Özellikle bu pandemi sürecinde hayatlarını riske atarak çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarımızda buradan saygılarımı selamlarımı iletiyorum.” diye konuştu.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
12°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Beşiktaş 14 28
3. Alanyaspor 15 27
4. Gaziantep FK 14 27
5. Fenerbahçe 14 26
6. Hatayspor 14 24
7. Karagümrük 14 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Konyaspor 14 19
11. Göztepe 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 14 17
15. Antalyaspor 15 17
16. Başakşehir 14 16
17. Gençlerbirliği 14 15
18. Ankaragücü 14 12
19. Denizlispor 14 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Altay 16 32
2. Giresunspor 16 32
3. Samsunspor 16 30
4. Tuzlaspor 16 30
5. İstanbulspor 15 28
6. Adana Demirspor 16 28
7. Ankara Keçiörengücü 16 28
8. Altınordu 16 27
9. Bursaspor 16 24
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Boluspor 16 16
14. Balıkesirspor 15 15
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 14 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 15 32
2. M. United 15 30
3. Leicester City 16 29
4. Everton 15 29
5. Aston Villa 14 26
6. Chelsea 16 26
7. Tottenham 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 16 23
11. Leeds United 16 23
12. Wolverhampton 16 21
13. Arsenal 16 20
14. Crystal Palace 16 19
15. Newcastle 14 18
16. Burnley 15 16
17. Brighton 16 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 16 8
20. Sheffield United 16 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Sevilla 14 26
5. Villarreal 16 26
6. Barcelona 15 25
7. Granada 15 24
8. Celta de Vigo 15 20
9. Cádiz 16 19
10. Real Betis 16 19
11. Athletic Bilbao 15 18
12. Levante 15 18
13. Getafe 14 17
14. Deportivo Alaves 15 17
15. Eibar 16 16
16. Valencia 16 15
17. Elche 13 15
18. Real Valladolid 16 15
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12