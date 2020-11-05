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AK Parti Erzincan Milletvekili Çakır’ın Covid-19 testi pozitif çıktı

AK PARTİ ERZİNCAN MİLLETVEKİLİ BURHAN ÇAKIR’IN COVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI

ERZİNCAN 05.11.2020, 22:17
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AK Parti Erzincan Milletvekili Çakır’ın Covid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır’ın Covid-19 testi pozitif çıktı.

Milletvekili Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine uygulanan Covid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

Belirli bir süreyi izole olarak geçireceğini belirten Çakır, “Vücut kırgınlığı sebebiyle bugün yaptırdığımız Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Sağlık durumum şu an hamdolsun iyidir. Bir süre karantinada gözlem altında olacağım. Dua eder, dua beklerim.” İfadelerine yer verdi.

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