AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, “Bugün hala tek parti döneminin zulümlerinden biri olan Türkçe ezanı savunanların olması, milletin değerlerine yönelik saldırıların devam ettiğinin apaçık göstergesi" dedi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, TBMM’de açıklama yaparak, 16 Haziran’ın Türkçe ezan zulmünün sonlandırılmasının yıl dönümü olduğunu hatırlattı. Çakır, ezanın Arapça okunmasının yasak olduğu döneme ait bazı belgeleri basın mensuplarına göstererek, Demokrat Parti iktidarında ezanın Arapça okunmaya başlandığını anlattı. Eski Başbakan Adnan Menderes ve yol arkadaşlarını rahmet ve minnetle anan Çakır, "Bugün hala tek parti döneminin zulümlerinden biri olan Türkçe ezanı savunanların olması, milletin değerlerine yönelik saldırıların devam ettiğinin apaçık göstergesi" dedi.

Çakır ezanın Türkçe okunmasına ilişkin kararın tek parti döneminde alındığını belirterek, "Onların torunları, şu anda CHP Milletvekili olan Sera Kadıgil, ezana ve şehitlere hakaret etti, CHP Kurultayı’na seçildi. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un, vatanımızın ve milletimizin haklı müdafaası için yazdığı Milli Marşımız ile adeta dalga geçiyor. ’O ezanlar ki şahadetleri dinin temeli ama benim yurdumun üstüne ebedi inlemesin artık ne olur ya. Resmen ağzıma ağzıma okunuyor her sabah.’, ’Kapıda oynayan çocuklardan rahatsız olunca kızgın yağ dökem mi üstlerine? ya da uykumdan uyandıran ezan için camiyi basıp imamı mı keseyim?’ diyor. Bunlardaki zihniyet bu. Şimdi uyuyor bu hücreler. Yalanlarla dolanlarla, iftiralarla; suç örgütü liderinin oradan savurduğu yalanları da rehber alarak milleti kandırarak, iktidara gelerek tekrar milletin inanç ve değerleriyle dalga geçecekler. Bu hastalıklı zihniyet her zaman milletimizi derinden yaralamıştır" ifadelerini kullandı.