banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Pitbull 13 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşattı
Pitbull 13 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşattı
Caretta carettalara resmi koruma
Caretta carettalara resmi koruma
"Türk SİHA'ları Azerbaycan'ın emrindedir"
Hulusi Akar net mesaj verdi
Hulusi Akar net mesaj verdi

AK Parti Erzincan Gençlik Kollarından "Ayasofya" için şükür duası

AK PARTİ ERZİNCAN GENÇLİK KOLLARINDAN "AYASOFYA" İÇİN ŞÜKÜR DUASI

ERZİNCAN 17.07.2020, 19:08
6
AK Parti Erzincan Gençlik Kollarından "Ayasofya" için şükür duası

AK Parti Erzincan İl Gençlik Kolları teşkilatı, Ayasofya’nın cami olmasının Cami Kebir Camisinde namazı kıldı. Daha sonra İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Kayser, konuya ilişkin basın açıklamasında bulundu. Basın açıklamasına AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Sercan Çelik’te katıldı.

AK Parti Erzincan İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Kayser, basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“1934 yılında, Ayasofya Camii’nin bir müze haline getirilmesi, milletimizi ve İslam alemini derinden üzmüştü. Danıştay başkanlığının aldığı iptal kararıyla birlikte Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vakur duruşu sayesinde milletimizin ve ümmeti Muhammed’in sembolü haline gelmiş olan Ayasofya Camii’nin 86 yıllık esaretten kurtulduğunu ve Fatih Sultan Mehmet Han’ın vakfiyesine uygun bir şekilde, yeniden Camii olarak hizmet vermeye başlayacağının müjdesini aldık.

Yüce Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun ki, 24 Temmuz 2020 tarihinden itibaren, Ayasofya’da ibadet edebileceğimizin haberini aldık. Önceleri ancak bilet alarak girebildiğimiz, ecdadımızın şanlı mirası ve kayıtsız-şartsız egemenlik hakkımız olan Ayasofya Camii’ne artık abdest alarak gireceğiz.”

Camilerimiz gayrimüslimlere açık olacaktır

Tüm camiler gibi Ayasofya Camii’nin de kapılarının tüm yerli ve yabancı, Müslim ve gayrimüslimlere sonuna kadar açık olacağını belirten Kayser, “Bu kucaklayıcı tavır, aynı Ayasofya Camii gibi, ecdadımızın bize bıraktığı bir mirastır. Tarih, fethettiğimiz her yerde refahı, güveni, huzuru ve hoşgörüyü hakim kılmak için verdiğimiz büyük mücadelelerin şahididir. İnsanlığın ortak mirası olan Ayasofya, yeni statüsüyle herkesi kucaklamaya, çok daha samimi, çok daha özgün bir şekilde devam edecektir.” dedi.

Yorumlar (0)
banner378
21°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 32 66
2. Trabzonspor 32 62
3. Sivasspor 32 57
4. Beşiktaş 32 56
5. Galatasaray 32 52
6. Alanyaspor 32 51
7. Fenerbahçe 32 50
8. Gaziantep FK 32 42
9. Antalyaspor 32 41
10. Göztepe 32 39
11. Kasımpaşa 32 39
12. Gençlerbirliği 32 36
13. Denizlispor 32 35
14. Konyaspor 32 33
15. Malatyaspor 32 32
16. Çaykur Rizespor 32 32
17. Kayserispor 32 32
18. Ankaragücü 32 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 33 63
2. Erzurum BB 33 59
3. Adana Demirspor 33 58
4. Akhisar Bld.Spor 33 57
5. Bursaspor 33 56
6. Fatih Karagümrük 33 53
7. Altay 33 51
8. Keçiörengücü 33 47
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 33 44
11. Ümraniye 33 44
12. İstanbulspor 33 40
13. Balıkesirspor 33 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 33 30
16. Osmanlıspor 33 27
17. Adanaspor 33 21
18. Eskişehirspor 33 12
Takımlar O P
1. Liverpool 36 93
2. Man City 36 75
3. Chelsea 36 63
4. Leicester City 36 62
5. M. United 36 62
6. Wolverhampton 36 56
7. Tottenham 36 55
8. Sheffield United 36 54
9. Arsenal 36 53
10. Burnley 36 51
11. Everton 36 46
12. Southampton 36 46
13. Newcastle 36 43
14. Crystal Palace 36 42
15. West Ham 36 37
16. Brighton 36 37
17. Watford 36 34
18. Bournemouth 36 31
19. Aston Villa 36 31
20. Norwich City 36 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 86
2. Barcelona 37 79
3. Atletico Madrid 37 69
4. Sevilla 37 67
5. Villarreal 37 57
6. Real Sociedad 37 55
7. Getafe 37 54
8. Valencia 37 53
9. Granada 37 53
10. Athletic Bilbao 37 51
11. Osasuna 37 51
12. Levante 37 46
13. Eibar 37 42
14. Real Betis 37 41
15. Deportivo Alaves 37 39
16. Real Valladolid 37 39
17. Celta de Vigo 37 36
18. Leganés 37 35
19. Mallorca 37 32
20. Espanyol 37 24
Namaz Vakti 18 Temmuz 2020
İmsak 03:47
Güneş 05:40
Öğle 13:15
İkindi 17:13
Akşam 20:41
Yatsı 22:25