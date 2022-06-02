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“Ajda Pekkan Repertuvarından Türkçe Söylenen Yabancı Şarkılar” adlı konser verildi

Erzincan’da bahar şenlikleri dahilinde “Ajda Pekkan Repertuvarından Türkçe Söylenen Yabancı Şarkılar” adlı konser verildi.

ERZİNCAN 02.06.2022, 08:42
“Ajda Pekkan Repertuvarından Türkçe Söylenen Yabancı Şarkılar” adlı konser verildi

Erzincan’da bahar şenlikleri dahilinde “Ajda Pekkan Repertuvarından Türkçe Söylenen Yabancı Şarkılar” adlı konser verildi.

Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından organize edilen konser, Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Konsere Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Mehmet Kavukcu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Konserde katılımcılar, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğr. Gör. İgbal Orujov’un yan flüt performansı eşliğinde Ajda Pekkan tarafından seslendirilen Türkçe söylenen yabancı şarkılarla eğlenceli vakit geçirdiler. Konser sonunda Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Mehmet Kavukcu ve Genel Sekreter Yardımcısı Rıfkı Erdem, İgbal Orujov’ya katkılarından dolayı teşekkür ederek çiçek takdim ettiler.

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