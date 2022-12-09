Aile Okulu Projesi veli eğitimi sertifika töreni düzenlendi

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, düzenlenen programda yaptığı konuşmada; "Erzincan eğitim ailesi olarak Halk Eğitimi Merkezi aracılığıyla açılan Aile Okulu kursları çerçevesinde bu güne kadar 4 bin 76 veliye eğitim vererek bu anlamda ülkemizde en üst sırada olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Eğitim hayat boyu süren uzun bir süreç ve eğitimin ailede başladığı bir ortamda ihmal edecek, görmezlikten gelecek tek bir ailemizin olmadığı bilinci ile ahlaki gelişim, bağımlılıkla mücadele gibi hayati öneme sahip 8 farklı başlıkta dersin yer aldığı eğitimlere katılan siz değerli velilerimize teşekkür ediyor bu güzel eğitimin meyvelerini en kısa sürede alacağımızı ümit ediyorum.” dedi.