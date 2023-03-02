Ahşap İmalat Atölyesinde üretim devam ediyor

Erzincan Belediyesi Ahşap İmalat Atölyesinde mobilya üretimi aralıksız devam ediyor.

Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı bulunan, Ahşap İmalat Atölyesinde mobilya üretimi yapılarak vatandaşların kullanımına sunuluyor. Vatandaşların toplu kullanım alanlarında kullanacakları kamelya, bank ve otobüs durağı gibi sürekli ihtiyaç hissedilen ürünleri kısa zaman içerisinde belediyeye ait marangoz atölyelerinde üreterek vatandaşların kullanımına sunuyor.

2022 yılı içerisinde marangoz atölyelerinde 800 adet bank, 300 piknik masası, 350 adet pergole, 50 adet ahşap otobüs durağı, 100 adet kompozit çöp kovası, 200 adet kamelya, 40 takım büro mobilyası, 100 adet köpek kulübesi, 40 adet kedi kulübesi imalatı ve montajı yapıldı. Ayrıca marangoz atölyesi ekipleri tarafından şehrin muhtelif yerlerinde bulunan mobilyaların bakım onarım çalışmaları da yıl içerisinde devam etti.

2023 Yılı içerisinde ise, 1000 adet oturma bankı, 300 adet pergole, 100 adet kamelya, 300 adet piknik masası, 150 adet kompozit çöp kovası yapımının yanı sıra, beytahtı mesire alanında kullanılmak üzere il özel idaresine 80 adet pergole ve 35 adet de kamelya yapımı gerçekleştirecek.

Erzincan Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak gerçekleştirdiği imalat çalışmaları ile şehrin ihtiyaçlarını karşılamanın gayreti içerisinde olduklarını belirten Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun şunları kaydetti; “Şehrimizin yaşam kalitesine değer katmak için gayretle çalışırken, kaynaklarımızı en doğru şekilde değerlendiriyoruz. Marangoz atölyelerimizde personellerimiz tarafından daha düşük maliyetle bank, otobüs durağı, çöp kovası, piknik masası ve kamelya üretimi gerçekleştiriyoruz. Erzincan’ımızın ihtiyacını karşılamak ve kent estetiğine katkıda bulunmak amacıyla Belediyemiz atölyelerinde ürettiğimiz ürünler ile vatandaşlarımıza hizmet sunmaya devam edeceğiz.”