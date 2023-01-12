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Ağaca takılan kargayı itfaiye kurtardı
Erzincan’da kanadı ağaca takılıp olduğu yerde mahsur kalan kargayı itfaiye kurtardı.
ERZİNCAN 12.01.2023, 08:32
Erzincan’da kanadı ağaca takılıp olduğu yerde mahsur kalan kargayı itfaiye kurtardı.
Ergenekon Mahallesi 108 Sokak üzerinde çam ağacında karganın çırpındığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye, merdivenle ağaca çıkarak kanadı takılan kargayı kurtararak doğaya saldı.
Vatandaşlar itfaiyeye teşekkür etti.