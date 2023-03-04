Afet bölgesinden dönen sağlıkçılara teşekkür belgesi verildi

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ilde yıkıma neden olan depremler sonrasında, Erzincan’dan afet bölgesine gönüllü olarak giden sağlıkçılar, görevlerini tamamlayarak geri döndü.

Afet bölgesinde görevlerini özverili bir şekilde ifa ederek geri dönen sağlık personellerine; Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, hizmet başkanı, başkan yardımcısı, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ve hastane yönetimi tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Deprem bölgesinde yaşadıklarını duygu dolu anlarla anlatan sağlıkçılar, can kurtarmak için adeta zamanla yarıştıklarını belirterek, “Görevlendirmemiz olduktan sonra o sesler arasında ’Kimi çıkartabiliriz?’ düşüncesi vardı. Yanımızda bulunan arama kurtarma ekipleri herhangi birine ulaştığında o insanlara açtığımız damar yolları, yanlarına gidip yüzünü sevebilmemiz. Bazılarının yanlarına gidip sadece eks diyebilmemiz için demir gibi vücutlarına dokunduğumuzda hissettiğimiz şey. Küçük bebeklerimiz canlı çıktı. O bebeklerin nasıl bu kadar habersiz hayatta kalabilmeleriydi. Çıktıklarında korkmak yerine sakin çıkan bebeklerimiz oldu. Damar yolu açtığımızda ağlayacak olan bebeklerin tavırları, her şey çok farklıydı" ifadelerini kullandılar.