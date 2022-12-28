AFAD okullarda eğitime devam ediyor

Erzincan’da İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından okullarda düzenlenen eğitim ve tatbikatlar devam ediyor.

2022 yılı Afet Tatbikat yılı çerçevesinde AFAD Müdürlüğü tarafından, Yanlızbağ Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencilerine afet farkındalık, yangın farkındalık, yangın uygulama, deprem anı uygulaması ve tahliye eğitimleri verildi. Eğitim çerçevesinde senaryo gereği depreme okulda yakalanan öğrenciler önce bulundukları yerde kendilerini muhafaza etti ve daha sonra sallantı bitince de kontrollü bir şekilde tahliye edildi. AFAD ekipleri tarafından gerçekleştirilen tatbikat adeta gerçeği aratmadı.

AFAD ekipleri konu ile ilgili, “Toplumun her kesimini ilgilendiren doğal afet gerçeğini zaman zaman hatırlatmak yapılması gereken doğru şeyleri teorik ve pratik olarak yerine getirmek için toplumda temel bir bilinç oturtmak hayati önemi sahiptir. Bugün okulumuzda afet ve acil durumlarda güvenli tahliye nasıl yapılır bununla ilgili olarak örnek bir tatbikat gerçekleştirdik" ifadelerine yer verdi.