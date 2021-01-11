Son Dakika
Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Odabaş’tan İHA’ya ziyaret
Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, Gazeteciler Günü münasebetiyle İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzincan Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu.
ERZİNCAN 11.01.2021, 12:33
2
Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, Gazeteciler Günü münasebetiyle İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzincan Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu.
Ziyarette, kamuoyunun haber alma hakkının karşılanması ve doğru bilgilendirilmesi noktasında medyanın demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olarak öne çıktığını belirten Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, İHA Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa ile personellerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.Akbuğa’da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Odabaş’a teşekkürlerini iletti.
17°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Galatasaray
|17
|33
|3. Fenerbahçe
|16
|32
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|17
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Malatyaspor
|17
|21
|14. Rizespor
|17
|21
|15. Göztepe
|17
|19
|16. Kasımpaşa
|16
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|17
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Menemen Belediyespor
|17
|19
|14. Balıkesirspor
|17
|16
|15. Adanaspor
|16
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|16
|30
|7. Granada
|17
|24
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Levante
|17
|21
|11. Athletic Bilbao
|18
|21
|12. Real Betis
|17
|20
|13. Valencia
|18
|19
|14. Eibar
|18
|19
|15. Deportivo Alaves
|18
|18
|16. Real Valladolid
|18
|18
|17. Getafe
|16
|17
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|17
|15
|20. Huesca
|17
|12
Sayfalar Tümü