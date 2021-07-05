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Acil sağlık hizmetleri ek bina yeni acilde verilmeye başlandı

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde acil servis hizmetleri ek hizmet binası yeni acil servisinde verilmeye başlandı.

ERZİNCAN 05.07.2021, 13:15
Acil sağlık hizmetleri ek bina yeni acilde verilmeye başlandı

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde acil servis hizmetleri ek hizmet binası yeni acil servisinde verilmeye başlandı.

Konuya ilişkin hastane Başhekimi Orhan Çimen, şu açıklamada bulundu.

“Pandemi nedeni ile ana bina eski acil diye tabir edilen fiziki alanda hizmet vermekte olan pandemi dışı acil sağlık hizmetleri, pandemi öncesinde açılan ek hizmet binası yeni acil biriminde hizmet vermeye başlayacaktır. Pandemi acil sağlık hizmeti ise yine bu alanda tedbirler kapsamında yeniden dizayn edilen alanda sunulacaktır”
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