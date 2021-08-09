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Aç kirpiler karınlarını mesken tuttukları evde bisküvi ve cevizle doyuruyor

Erzincan’da 3 aç kirpi, karınlarını her gün akşam saatlerinde mesken tuttukları evde bisküvi ve cevizle doyuruyor.

ERZİNCAN 09.08.2021, 08:49
Aç kirpiler karınlarını mesken tuttukları evde bisküvi ve cevizle doyuruyor

Erzincan’da 3 aç kirpi, karınlarını her gün akşam saatlerinde mesken tuttukları evde bisküvi ve cevizle doyuruyor.

Erzincan’ın Çağlayan beldesinde ikamet eden Aydemir ailesi, her akşam evlerinin bahçesine gelen kirpileri misafir ediyor. Aç kalan 3 kirpi, her akşam evin yolunu tutuyor. Aydemir ailesine alıştıkları ve yabancılık çekmedikleri gözlenen kirpiler, kendilerine ikram edilen bisküvi ve cevizleri yiyerek karınlarını doyuruyor. İyice karınlarını doyuran kirpiler, daha sonra otluk alana giderek gecenin karanlığında gözden kayboluyorlar.
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