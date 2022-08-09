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9 gündür haber alınamayan yaşlı adam her yerde aranıyor

Erzincan’da ikamet eden ve 9 gündür kendisinden haber alınamayan 68 yaşındaki Adnan Turan’ın hayatından endişe eden ailesi yaşlı adamı her yerde arıyor.

ERZİNCAN 09.08.2022, 13:55 09.08.2022, 14:09
9 gündür haber alınamayan yaşlı adam her yerde aranıyor

Erzincan Merkez Halitpaşa Mahallesinde yaşayan 4 çocuk babası Adnan Turan’dan 1 Ağustos 2022 Pazartesi gününden bu yana haber alınamıyor. Edinilen bilgiye göre, kendisinden 9 gündür haber alınamayan ailesi, Adnan Turan’ın bulunması için polis ve jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Kayıp adamın ailesi gören, yerini bilenlerin en yakın polis ve jandarma karakoluna giderek haber vermelerini istedi. En son motosikletiyle Ersevenler Mahallesi’ne doğru giderken görüldüğü iddia edilen Turan’ın hayatından endişe eden ailesi de yaşlı adamı her yerde arıyor. Ayrıca, jandarma ve polis ekipleri de Adnan Turan’ın bulunması için çalışma başlattı.

Adnan Turan’ın kardeşi Korkmaz Turan görenlerin veya duyanların 0537 790 13 57 numara ile irtibata geçmesini istedi.

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