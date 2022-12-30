73 yıldır demir dövüyor

Erzincan’da yaşayan 80 yaşındaki “Pala” lakaplı Sebahattin Dayıkaraca, 7 yaşından bu yana demir döverek geçimini sağlıyor. Tek gözünü de bu meslekte kaybeden Dayıkaraca teknolojiye direniyor.

Erzincan Eski Sanayi’de bulunan iş yerinde bölgede daha çok kullanımı yaygın olan tarım aletleri üreten 80 yaşında ki Sebahattin Dayıkaraca 73 yıldır demircilik yapıyor. Özellikle balta, kazma, keser, orak, dehre gibi köy aletleri yaparak mesleğini sürdüren Dayıkaraca tek gözünü bu mesleği yaparken kaybetse de her gün işe ilk günkü aşkla geliyor. 73 yıldır demir ocağının başında demir döven sıcak demir ustası Sebahattin Dayıkaraca, unutulmaya yüz tutmuş mesleğini 1950 yılından beri usanmadan devam ettiriyor.

Sıcak demir ustası Sebahattin Dayıkaraca, mesleği yapanın da iş getirenin de azaldığını ifade ederek, “Erzincan’ın yerlisiyim. 1943 doğumluyum. 7 yaşında başladım ben bu işe ve hala daha da çalışıyorum. Mesleğimi ben seviyorum. Seve seve yapıyorum. Çok çırak yetiştirdim ama şimdi bu seneleri, bu sıraları, heves edip de çalışan yok daha. Kimse çalışmak istemiyor. İstiyorlar ki yattıkları yerden, gezdikleri yerden para kazansınlar. Eskiden burada 30 tane dükkan varsa şimdi 3 taneye, 5 taneye düştü. Yaptıran da azaldı, yapan da azaldı. Çünkü teknoloji ilerliyor. Bu çağ dışı bir meslek kalıyor ama şuan iyi, bu sıralar iyi. Kış aylarında hazıra yapıyoruz. Yazın güzel oluyor. Kışın yaptıklarımızı yazın gelip istiyorlar hazır olarak veriyoruz. Mesleği çok severim. Zaten sevmesem bunca yıl yapmazdım. Bu mesleksiz ben yapamam. Çalışmaya da ölene kadar devam edeceğim” dedi.

Namı diğer ‘Pala’ konuşmasının ardından söylediği yanık türküleriyle de dinleyenleri duygulandırdı.

Öte yandan, Sebahattin Dayıkaraca 2021 yılında da yılın ahisi seçilerek teveccüh görmüştü.