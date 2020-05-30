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65 yaş ve üstü ile 18 yaş altındaki vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması istisnasına ilişkin karar

65 YAŞ VE ÜSTÜ İLE 18 YAŞ ALTINDAKİ VATANDAŞLARIN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI İSTİSNASINA İLİŞKİN KARAR

65 yaş ve üstü ile 18 yaş altındaki vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması istisnasına ilişkin karar

65 YAŞ VE ÜSTÜ İLE 18 YAŞ ALTINDAKİ VATANDAŞLARIN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI İSTİSNASINA İLİŞKİN KARAR

30 Mayıs 2020 Cumartesi 11:35
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65 yaş ve üstü ile 18 yaş altındaki vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması istisnasına ilişkin karar

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Erzincan Valisi Ali Arslantaş Başkanlığında meclis üyelerinin katılımıyla toplanarak, korona virüsle mücadele kapsamında alınan kararlara ek olarak bazı kararlar alındı.

Korona virüsle mücadele kapsamında sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla 03-06 sayılı ve 04-03 sayılı kurul kararları ile 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların ve 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmaları yasaklandı.

Bu süreçte Erzincan genelinde virüsle mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler kapsamında aşağıdaki kararlar alındı;

1. Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız arasındaki işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını, aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,

2. Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerimizden 31.12.2002 tarihinden önce doğmuş olanlar (18-20) yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına,

3. Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olan çocuklarımız ve gençlerimizin ihtiyaca göre bakıcıya, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilmesi, veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilmesine,

4. 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın 31.05.2020 Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında, 0-18 yaş aralığındaki çocuklarımız ve gençlerimizin 03.06.2020 Çarşamba ve 05.06.2020 Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine,

Belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması karar verilmiştir.

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