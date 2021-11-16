6. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması için başvurular başladı

Yeşilay’ın bu yıl 6. kez düzenlediği Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması için başvurular başladı. “Bağımlılıklardan Özgürleşmek” temasıyla düzenlenen yarışmaya bu yıl ilk kez “16 Yaş Altı Kategorisi” de eklendi. Her yıl büyük ilgiyle karşılanan yarışma, bu yıl gençlere de başvuru fırsatı sunuyor. Yarışmanın jüri üyeleri arasında Karikatürist Varol Yaşaroğlu da bulunuyor. Dünyadan ve Türkiye’den profesyonel ve amatör tüm karikatüristlerin katılımına açık yarışmanın başvuruları 31 Ocak 2022 tarihine kadar cartooncontest.yesilay.org.tr adresinden yapılabiliyor.

Gençlerin bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşam sürmeleri için Yeşilay’ın onlarla sürekli ve birbirinden farklı içerikte projeler, çalışmalar yaptıklarını belirten Yeşilay Erzincan Şube Başkanı Faruk Kocatürk şunları ifade etti:

“Yeşilay olarak bağımlılıklarla mücadelede sanatın etkisinden yararlanmaya büyük önem veriyoruz. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması da bağımlılığı dünyanın farklı yerlerinden amatör ve profesyonel isimlerin gözünden gündeme getiriyor. Farkındalık açısından anlamlı ve değerli bu yarışmaya ilimizden de daha fazla katılım olmasını, çizgilerine güvenen hemşehrilerimizin bakış açılarını görmeyi gönülden arzu ediyoruz. Bu kapsamda karikatüre ilgi duyan herkesi ‘Bağımlılıklardan Özgürleşmek’ ana temasına sahip alkol, tütün, madde, kumar, teknoloji bağımlılıklarına odaklanan eserleriyle yarışmaya katılmaya davet ediyoruz.”

Yarışmaya “16 Yaş Altı Kategorisi” eklendi

Bugüne kadar eserlerin tek bir kategoride değerlendirildiği yarışmaya bu yıl 16 Yaş Altı Kategorisi de eklendi. Yeşilay için gençlerin büyük önem taşıdığını ve yarışmanın özellikle gençleri de odağına almasının ilgiyi artıracağını belirten Kocatürk, “Çocuk ve gençlerin bakış açılarını her zaman hayranlıkla izliyoruz. Bu yarışmaya da hayal gücü yüksek eserlerle başvuracaklarına inanıyor; ilimizden çocuk ve gençlerin de başarılı sonuçlar elde etmesini umuyoruz” dedi.

Bu yıl yapılacak yarışmada ödül miktarı toplamda 90 bin TL’ye yükseltildi

Yarışmaya katılan eserler, karikatüristler ve bağımlılık alanında uzman isimler tarafından değerlendirilecek. 6. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’nın sonucunda birinciye 15 bin TL, ikinciye 12 bin 500 TL, üçüncüye 10 bin TL ödül verilecek. Ayrıca 3 kişiye 7 bin 500 TL’lik başarı ödülü verilirken, bir kişi 3 bin 500 TL’lik Mazhar Osman Özel Ödülü’nün sahibi olacak. Bu yıl ilk kez açılan 16 Yaş Altı Kategorisi 3 kişiye 7 bin 500 TL’lik ödül kazandıracak. Yeşilay, 6. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’nda toplam 90 bin TL ödül dağıtacak.