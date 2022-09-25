Erzincan Kültür Eğitim Vakfı (EKEV) tarafından Erzincanlı 6 bin üniversite öğrencisine burs verilmeye devam edilecek.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın da telekonferansla katıldığı; 2022-2023 eğitim-öğretim yılında verilecek burslara ilişkin istişare ve dayanışma toplantısını Erzincan Kültür ve Eğitim Merkezinde gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Milletvekili Karaman, EKEV’in bu sene de 6 bin Erzincanlı üniversite öğrencisine burs vermeye devam edeceğini ifade ederek, “Son Başbakanımız, Genel Başkan Vekilimiz Binali Yıldırım’a, EKEV yönetimimize ve hayırsever iş adamlarımıza katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Allah onlardan razı olsun.” dedi.