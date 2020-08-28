59. Topçu Eğitim Tugay Komutanlığında yangın tatbikatı
ERZİNCAN BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ERZİNCAN 59. TOPÇU EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞINDA YANGIN TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından Erzincan 59. Topçu Eğitim Tugay Komutanlığında yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Halkı, kurum ve kuruluşları yangınlar konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak amacıyla Erzincan İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Amirliği faaliyetlerini sürdürüyor. 4 itfaiye personeli ve 2 itfaiye aracı ile gerçekleştirilen eğitim korona virüs tedbirleri alınarak maske ve mesafe kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirildi. Askeri personele yönelik olarak yangın bilgisi, yangından korunma tedbirleri, yangın söndürme maddeleri ve yöntemleri konularında teorik olarak eğitim verilirken ardından sıvı (B sınıfı ) yangınlarına müdahale ve söndürme tatbikatı uygulamalı olarak yapıldı.
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