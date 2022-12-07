4 yıldır geçmeyen ağrılarından algoloji tedavisiyle kurtuldu

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaklaşık 10 ay önce hizmete alınan algoloji bölümünde ilk hasta tedavi edildi. Ağrının nedenlerini inceleyen ve kaynağını tanımlayarak tedavi etmeyi hedefleyen bir yöntem olan algoloji, daha çok kronik ağrıları hedef alıyor. Hastaların her biri için özel durumlarına, ihtiyaçlarına ve hedeflerine uyacak kişiselleştirilmiş tedavi planları oluşturulan hastanede, yüz bölgesinin sol tarafında çeneye vuran çivi batması, elektrik çarpması gibi ağrıları olan 70 yaşındaki emekli öğretmen Ruhiye Hamiyet Alp tedavi edildi. Başarılı geçen operasyonda Algoloji Uzmanı Dr. Celal Kalındemirtaş tarafından uygulanan girişimsel işlemle hasta rahatsızlığından kurtularak yeniden sağlığına kavuştu. Türkiye’de bazı merkezlerde yapılan ve henüz çok yaygın olmayan bu yöntem Erzincan’da da ilk olarak başarıyla uygulandı. 4 yıldır ağrıları olan ve kullandığı ilaçlardan sonuç alamayan emekli öğretmen Ruhiye Hamiyet Alp, yapılan girişimsel işlemle rahatsızlığından kurtulduğunu belirterek bu ağrıları çekenlerin mutlaka bu yöntemi denemelerini tavsiye etti.

Ameliyatsız olarak gerçekleştirilen ve olumlu sonuç alınan bu yöntemi Erzincan’da ilk kez uygulayan Algoloji Uzmanı Dr. Celal Kalındemirtaş, 15-20 dakikalık işlemle yıllardır çekilen ağrılardan kurtulmanın mümkün olduğunu belirterek, “Hastamız 2 ay öncesinde geldi. Yüz bölgesinin sol tarafında çeneye vuran çivi batması, elektrik çarpması gibi ağrılarının olduğunu söylüyordu. Biz hastaya bazı önceliklerle zarar vermeyecek şekilde basit işlemler yaptık. Sonrasında ilaçlarımızda da yüksek dozlara çıkamıyorduk, yaşından dolayı. Bunlardan hastamızda baş dönmesi ve diğer şikâyetler oluşuyordu. Ağrıya neden olan damar basit olmadığı için cerrahi olmasını hasta da kabul etmiyordu biz de çok istemedik. Biz hastamıza girişimsel işlem planladık. Girişimsel işlemimiz ise bu hastanın ağıya neden olan trigeminal sinir dediğimiz gasser gangliona steril bir şekilde, ameliyathane koşullarında bizim elimizde bulunan RF iğnesi dediğimiz RF kanülleriyle girip beynin içerisinde gasser sinirinin bu ağrıya neden olan sinirinin, o ganglion üzerine hem yakma diyoruz hem de panseref yaparak hastamızın işlemi 15-20 dakika kadar sürdü sonra ameliyathaneden çıkarıp yatağına aldık. Daha sonra hasta ağrılarının geçtiğini, hemen hissettiğini söyledi. Hastamızı 24 saat gözetim altında tuttuk. Nörolojik muayenelerini yaptık ve bir sorun olmadığını gördük. Şuan bizim yaptığımız ameliyat değil de biz buraya girişimsel, algolojik bir işlem yaptık. Bu işlem belli başlı merkezlerde yapılıyor. Biz de Erzincan’da bunu ilk defa yapıyoruz. Türkiye’nin belli başlı büyük merkezlerinde yapılıyor şuan” dedi.

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ise konu ile alakalı konuşmasında, “Algoloji bilimi; ağrı kesme, ağıyı dindirme sanatıdır. Ağrı biliyorsunuz, tarih öncesi dönemlerden itibaren sürekli insanların uğraştığı ve vücuttaki anormal durumların habercisi olan bir duygu. Özellikle kronikleşmiş ağrılarda ameliyat endikasyonu konulan, ameliyat öncesi belki son çare olarak başvurduğu hastalarda inanılmaz yüksek derecede bir memnuniyetle şifa dağıtıyor hastalara. Hakikaten bu hastamız da buna örnek. Uzun yıllar bu yüz ve baş ağrılarını ağrıları çekti ve eminim birçok doktora birçok hastaneye başvurdu ama bu işlemi yapmak da hem yetenek hem kabiliyet hem de zekâ isteyen bir iş. Biz hastamızın ağrılarının kesildiğini ve şikâyetlerinin azaldığını görüyoruz ve hastamızı taburcu edeceğiz. 24 saat içerisinde ameliyatsız, herhangi bir komplikasyon olmadan hastamız şifa ile taburcu olacak. Hemşerilerimize de, geçmeyen kronikleşmiş ağrıları varsa hastanemiz de bununla alakalı bir doktorumuzun olduğunu da paylaşmak istiyorum” ifadelerine yer verdi.

‘Ben bir öğretmenim ama konuşmakta bile zorlanıyordum’

Emekli öğretmen olan 70 yaşında ki hasta Ruhiye Hamiyet Alp ise 4 senedir ağrı çektiğini, konuşmakta bile zorlandığını ifade ederek ameliyatsız gerçekleştirilen operasyon için hastane yönetimine ve doktorlara teşekkür ederek, “Istırabım çoktu. Konuşamıyordum bazen. Şimşekler çakıyordu sanki ağzımda. Ne yiyebiliyordum, ne içebiliyordum, çıldırıyordum. Sağ olsunlar burada böyle bir hizmetin olduğunu söylediler. Doktor bey yakından ilgilendi ve beni tedavi edeceğini söyledi. Çok sağ olsun, çok dua ediyorum ve herkese tavsiye ederim. 3-4 senedir bu ağrıları yaşıyorum. Nörolojik ilaçlar aldım ama onlar da yan etki gösterdi. Uzun yıllar öğretmenlik yaptım ama arkadaşlarımla bile konuşmaya utanıyordum. Sağ olsunlar normal hayatıma geri döndürdüler beni” diye konuştu.