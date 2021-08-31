30 Ağustos Zafer Bayramı konseri

Erzincan Belediyesi Mehter Takımı ve İnce Saz Orkestrası 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında konser verdi.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Program daha sonra mehter ve ince saz orkestrası ortak konseri ile devam etti.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun; ”Biz tarihe imzasını atmış ve bu tarihin seyiri içerisinde yüzyıllarca mücadele etmiş, netice itibari ile Anadolu’yu yurt olarak benimseyip buradaki mücadelemizi taçlandırıp 30 ağustos gibi yüzlerce zafere imza atmış bir milletin mensubuyuz. Erzincan olarak bu zaferleri kutlamak bizim şiarımız ve vazgeçilmezimizdir. Erzincan 30 ağustos Zafer Bayramını böyle canlı ve bütün ruhuyla benimsemiş karşılıyor olması büyük Türk milletinin evlatlarının bu coğrafyada daha nice bin yıllarca kalacağının en bariz göstergesidir. Sizlerin bu duruşunu yürekten kutluyorum.” dedi.

Mehter takımı ve ince saz orkestrası ortak konserinde mehter marşları, kahramanlık türküleri ve halk müziği eserleri seslendirildi. Cumhuriyet Meydanını dolduran vatandaşlar ay yıldızlı bayraklarla marş ve türkülere eşlik etti.