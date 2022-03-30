3. Kıtalararası Turizm Yönetimi Kongresinde Erzincan’ın coğrafi işaretli lezzeti kesme kadayıf, meyve şurupları, Kemah tuzu ve tava leblebisi hem yurt içi hem de yurtdışından gelen katılımcıların beğenisine sunuldu.

Turizm Akademisyenleri Derneği ve üniversitelerin paydaşlığında 3. Kıtalararası Turizm Yönetimi Kongresi gerçekleştirildi.

Antalya’da düzenlenen kongreye, pandemi sonrası yüz yüze gerçekleştirilen ilk etkinliklerden olması nedeniyle ulusal ve uluslararası düzeyde önemli katılım gerçekleşti. İlk iki yılda çevrim içi ortamda düzenlenen ve bu yıl rekor sayıdaki katılımcı sayısı ile gerçekleştirilen etkinliğin yabancı katılımcı sayısı dikkate alındığında uluslararası alanda dünyanın sayılı kongrelerinden bir tanesi haline geldi.

Kongreye Türkiye’den 230, yurt dışından 293 olmak üzere toplamda 523 akademisyen yaptıkları araştırmalarıyla katılırken, Türkiye’den 65 yurt dışından ise 113 üniversiteden katkı sunuldu.

Yüz yüze, çevrim içi ve karma yöntemle gerçekleştirilen akademik bildiri sunumları, dünyanın dört bir tarafından gelen davetli konuşmacıları ile alanın dünyada önde gelen dergilerinin editörlerinin panelleri ve workshoplar ile tam bir bilim şölenine dönüştü.

Kongrede, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 41 paydaş üniversite arasında yer aldı. Kongre organizasyon komitesinde yer alan Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Necibe Şen, Binali Yıldırım Üniversitesini temsilen etkinliğe katıldı. Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Güneş, öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Yener Silahşör ve Öğr. Gör. Özkan Usullu organizasyon komitesine verdikleri destekler ile kongreye katkı sağladı.

Etkinliğin turizm alanında gerçekleşmiş olması sayesinde Türkiye’nin dört bir yanından gelen yöresel lezzetler ve ürünler konferans katılımcılarına tanıtılma imkanı sağladı.

Bu noktada Dr. Öğr. Üyesi Necibe Şen tarafından Erzincan’ın coğrafi işaretli lezzeti kesme kadayıf, meyve şurupları, Kemah tuzu ve tava leblebisi hem yurt içi hem de yurtdışından gelen katılımcıların beğenisine sunuldu.

Tadım sonrası kongre katılımcılarının beğenilerini kazanan ürünler ulusal ve uluslararası düzeyde Erzincan’ın tanıtımına katkı sağladı.