25 yaşındaki genç adam yolun kenarında ağır yaralı bulundu

Erzincan’da yol kenarında 25 yaşında olan Sedat Nalbantoğlu ağır yaralı olarak bulundu.

Erzincan- Erzurum kara yolu Akyazı mevkiinde 24 APP 538 plakalı otomobilin yanında ağır yaralı halde bulunan Sedat Nalbant’ı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nalbant’ı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olayla ilgili yoğun güvenlik önlemleri alınan bölge incelmeye başlandı. Olay yerinden hızla uzaklaştığı görülen kırmızı renkli bir kamyonet ise Tercan’da güvenlik güçleri tarafından durduruldu. Kamyonetin sürücüsü 65 yaşındaki adam, gözaltına alındı.

Nalbant’ın yakınları olayın trafik kazası olduğunu, sürücünün vurup kaçtığını iddia etti.

Sedat Nalbantoğlu’nun yoğun bakımda tedavisi devam ederken hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.