24’ncü yıl dönümünde dualarla anıldılar

24 yıl önce takım otobüsünün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden Erzincansporlu futbolcular Vedat Çimen, Cumhur Alan ve yönetici Cengiz Özker dualarla anıldı.

Ankara’ya lig maçını yapmak için giderken Kırıkkale yakınlarında 1997 yılında takım otobüsünün kaza yapması sonucu vefat eden Erzincanspor takım kaptanı Vedat Çimen, oyuncu Cumhur Alan ve takım yöneticisi Cengiz Özker unutulmadı. Erzincanspor tarihinin en acı günü olarak hafızalarda yer edinen 21 Şubat 1997’deki trafik kazasının 24’ncü yıl dönümü dolayısıyla hayatını kaybeden takım kaptanı Vedat Çimen, oyuncu Cumhur Alan ve takım yöneticisi Cengiz Özker, 24Erzincanspor yönetimi tarafından düzenlenen programla anıldı. Programa, Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 24Erzincanspor Kulüp Başkanı Gökhan Keleş, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular katıldı.

24 Erzincanspor Sportif Direktörü Erman Kılıç, “Bugün takımımız için duygu dolu bir gün oldu. Erzincansporlu futbolcularımız, abilerimiz trafik kazasında hayatlarını kaybetmişler. Terzi baba Mezarlığı’na gelerek onlara dualar ettik. Allah mekânlarını cennet eylesin. Erzincanspor inşallah bir daha böyle talihsiz bir kaza yaşamaz. Biz onların bize bıraktıkları bayrağı devraldık. Onların bize bıraktıkları emaneti koruyacağız ve İnşallah her şey daha güzel olacak" dedi.

Yaşanan kazada Erzincansporun çok değerli futbolcularını ve yöneticisini kaybettiğini vurgulayan 24 Erzincanspor Kulüp Başkanı Gökhan Keleş ise, "Erzincanspor büyük ve köklü bir camiadır. Böyle büyük kulüplerde maalesef istenmese de bu tip kazalar sıkıntılı durumların meydana geldiği oluyor. Biz de böyle büyük bir camianın geçmişinde yaşanmış bir kazanın ardından vefat edenleri anmaya ve dua etmeye geldik. Onların maneviyatına yakışan sonuçlar ve başarılar alarak onların ruhlarını da sevinçli bir hale getirmek istiyoruz şampiyon olarak. Onlar için vefa borcumuz var. Çünkü onlar bu takım için canlarını verdiler. Mekânları cennet olsun. İnşallah bizlerde onlara yakışan bir Erzincanspor oluruz. Tek amacımız bu" şeklinde konuştu.

Kabirleri başında Kur’an-ı Kerim okunması ve dualar edilmesinin ardından konuşan Erzincan Valisi Mehmet Makas’ta, “1997 yılında trafik kazasında bize göre şehadete eren futbolcu kardeşlerimizi anmak üzere bir aradayız. Katılımlarınızdan dolayı Allah ebeden hepinizden razı olsun. En iyi vatansever görevini en iyi yapandır diyoruz. Vefat eden futbolcu kardeşlerimiz de Erzincan’ımızı en iyi temsil edebilmek adına görevlerini en iyi yapmak üzere yoldaydılar, inşallah şehit niteliğine ermişlerdir. Biz buna inanıyoruz. Allah Gani, Gani rahmet eylesin. Erzincan’ımız adına teşekkür ediyoruz. Hayatını kaybeden sadece futbolcu kardeşlerimiz değil birde yönetici kardeşimiz var. Siz bugünkü futbolcu kardeşlerimiz olarak sizlerde onları temsil ediyorsunuz. Rabbim sizlerde güç ve kuvvet versin. İnşallah kazasız belasız şampiyonlukla sonuçlanan ve Erzincan’ımızın da kalbi bu noktada sizlerle atıyor. İnşallah en iyi neticeye ulaşırız. Allah yar ve yardımcınız olsun” dedi.

21 Şubat 1997 yılında Ankara PTT Spor karşılaşması için karayolu ile Ankara’ya gitmekte olan Erzincanspor takım otobüsü, Kırıkkale yakınlarında kaza yapmış, trafik kazası sonucunda Erzincanlı sporcu Cumhur Alan, Vedat Çimen ve yönetici Cengiz Özker hayatını kaybetmişti.