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24Erzincanspor Uşak sporu 2-0’la geçti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 24. hafta mücadelesinde Uşak sporu konuk eden 24Erzincanspor 2-0 galip gelerek 3 puanın sahibi oldu.
ERZİNCAN 24.02.2021, 19:26
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TFF 2. Lig Beyaz Grup 24. hafta mücadelesinde Uşak sporu konuk eden 24Erzincanspor 2-0 galip gelerek 3 puanın sahibi oldu.
Müstakil Atletizm sahasında oynanan ve Ömer Faruk Turtay’ın yönettiği mücadelenin ilk yarısı golsüz berabere sonlandı.
24Erzincanspor, Ethem Erboğa ile 75. dakikada penaltıdan golü bularak 1-0 öne geçti.
Maçta baskısını sürdüren 24Erzincanspor Ethem Erboğa ile maçı 2-0’a taşıdı.
24Erzincanspor mücadeleden 2-0 galip ayrılarak puanını 44 yaptı ve 3. sıradaki yerini korudu.24Erzincanspor 25. hafta mücadelesinde 4 Mart Perşembe günü deplasmanda Hacettepe spora konuk olacak.