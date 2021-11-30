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24Erzincanspor Teknik Direktörü Toros: “Kazanmaya devam edeceğiz”

2 Lig Beyaz grupta mücadele eden 24Erzincanspor, Amedspor’u 5-2 yenerek 3 puan kazanmanın mutluluğunu yaşıyor. 24Erzincanspor Teknik Direktörü Mesut Toros, “Kazandık mutluyuz, kazanmaya devam edeceğiz” dedi.

ERZİNCAN 30.11.2021, 08:54
24Erzincanspor Teknik Direktörü Toros: “Kazanmaya devam edeceğiz”

2 Lig Beyaz grupta mücadele eden 24Erzincanspor, Amedspor’u 5-2 yenerek 3 puan kazanmanın mutluluğunu yaşıyor. 24Erzincanspor Teknik Direktörü Mesut Toros, “Kazandık mutluyuz, kazanmaya devam edeceğiz” dedi.

Teknik Direktör Mesut Toros deplasmanda Pazarspor 4-2 ve Erzincan’da Amedspor’u 5-2 yenerek mutlu olduklarını kaydederek, “Öncelikle uzun bir dönemden sonra takımımız iki maç üst üste kazandığı için çok mutluyuz. Kazanmaya devam edeceğiz. 2 haftadır iyi oynayarak 9 gol atarak 6 puan aldık. Taşlar yerine oturmaya başladı. Güçlü bir oyun oluşturmaya çalışıyoruz. Seri galibiyetlerimiz sürecek. Genç ve koşan bir takıma sahibiz. Antrenmanlarımıza çıkan her futbolcunun ilk 11’de oynama şansı vardır. Formayı hak eden çok çalışan sahaya çıkar ve oynar. Biraz zamana ve öz güvene ihtiyacımız var. Geçiş dönemini atlattığımız takdirde, futbol adına çok güzel şeyler ortaya koyacağız.” dedi.

Erzincanspor’un büyük bir camia olduğunu ifade eden Toros, “Erzincan halkı ve taraftarı bize inansın ve güvensinler. Mental anlamda çok zor günler yaşadı bu çocuklar. Bunlar genç insanlar. Futbol psikolojidir. Çocuklarla bunları konuştuk. Toplantılar yaptık. İnşallah daha iyi olacağız. Takımıma güvenim tam. Ligde 13. sıradayız. Takım ve oyun olarak daha yukarıları hak ediyoruz. Başarı grafiğimizi sürdürmek ve hak ettiğimiz yerlere gelmemiz için de elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Bu şehir bunu hak ediyor. Galibiyet serimiz sürecek. İlk yarının sonunda play-off sıralamasının içinde olmak istiyoruz. Sezon sonu da bu sırayı korumak istiyoruz. Hafta sonu Kastamonuspor ligden çekildiği için oynamayacağız. Takım olarak bu boşluğu en iyi şekilde değerlendirip kendi sahamızda oynayacağımız Zonguldak Kömürspor karşılaşmasında galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz. Oyuncularımızın moral ve motivasyonu mükemmel. Zor bir maç olacak. Rakibimiz can derdinde ama biz de yükselen form grafiğimizi sürdürmek istiyoruz. Puan kaybetme gibi bir düşüncemiz asla yok. Yakaladığımız bu çıkış trendini sürdürmeyi hedefliyoruz. Bu ligde herkes herkesi yenebiliyor. Takımımız, taraftarımızla bütünleşerek Zonguldak Kömürspor’u puansız göndermek istiyoruz. Takımına sahip çıkan ve kulübün başarısı için çabalayan bir başkanımız ve yönetim kurulumuz var. Erzincanspor’un başarısı için taraftar, teknik ekip, futbolcular ve yönetim kurulunun, yani şehrin kenetlenmesi lazım. Bizim hedefimiz bir an önce bir üst sıralara çıkmak ve play-off şansı yakalamak. Bunun için de bu tür maçları kazanmamız gerekiyor. Tüm taraftarlarımızı maça bekliyoruz." diye konuştu.

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