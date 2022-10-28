24Erzincanspor Teknik Direktör Sevim ile sezon sonuna kadar anlaştı

Ümit Karan ile yollarını ayıran TFF 2. Lig ekiplerinden 24Erzincanspor, Teknik Direktör Hikmet Sevim ile sezon sonuna kadar anlaştı.

24Erzincanspor Kulübünden yapılan duyuruda, “Kulübümüz Teknik Direktör Hikmet Sevim ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun.” denildi.

Sevim, teknik direktörlük kariyerinde şuana kadar Sakaryaspor, Eyüpspor, Sancaktepe FK ve Esenler Erokspor’u çalıştırdı.