24Erzincanspor maçını yönetecek hakemler belli oldu

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 24Erzincanspor-Şanlıurfaspor maçını yönetecek hakemler açıklandı.

24Erzincanspor ligin 28. haftasında Şanlıurfaspor’u kendi sahasında ağırlayacak. 25 Mart Cumartesi günü saat 14.00’te Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı İzmir Bölgesi klasman hakemlerinden Fatih Tokail yönetecek. Tokail’in yardımcılıklarını Melih Kurtuluş ve Uğur Başdaş yapacak. Mücadelede 4. hakem görevini ise Berkay Erdmir üstlenecek.

Ligde 24Erzincanspor 41 puan ile 6. sırada yer alıyor. Şanlıurfaspor ise 47 puanla 2. sırada yer alıyor.