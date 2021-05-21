24Erzincanspor, kulüp lisansı almaya hak kazandı

24Erzincanspor, ulusal lisans almaya hak kazanan kulüplerden bir tanesi oldu.

2004 - 2005 sezonunda uygulanmaya konulan kulüp lisans ve finansal fair play sistemi, 18. lisans sezonuna girdi. 24Erzincanspor bu yıl ilk defa başvurarak, tüm kriterleri yerine getirip ulusal kulüp lisansı almaya hak kazandı.

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan 24Erzincanspor Kulüp Başkanı Gökhan Keleş, “Bbu yıl ilk defa müracaat ettiğimiz ve TFF’nin belirlediği, çoğu UEFA standartlarında bu kriterleri yerine getirerek ilk defada ulusal kulüp lisansı almaya hak kazandığımız için çok mutluyuz, camiamıza hayırlı olsun.

Bu kriterleri yerine getirmediğiniz zaman ciddi mali yaptırımlarla karşı karşıya kalmanın yanı sıra, puan silme cezası da alabiliyorsunuz. Bizler ulusal kulüp lisansı sürecini, ücret ödeyerek dışardan danışmanlık hizmeti alarak değil, yönetim kurulumuzda bu iş için görev alan arkadaşlarımızın özverileri ve çabalarıyla bu süreci yönettik. Olması gereken olmuştur, Kulübümüz TFF’nin belirlediği tüm kriterleri tam olarak yerine getirerek ulusal kulüp lisansını almaya hak kazanmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.