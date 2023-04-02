24Erzincanspor Kulüp Başkanlığına Akpınar seçildi
TÜRKİYE 2. LİG BEYAZ GRUP'TA MÜCADELE EDEN 24ERZİNCANSPOR'UN KULÜP BAŞKANLIĞINA HÜSEYİN AKPINAR SEÇİLDİ
TFF 2. lig Beyaz Grup’ta mücadele eden 24Erzincanspor’un Kulüp Başkanlığına Hüseyin Akpınar seçildi.
Belediyenin çok amaçlı toplantı salonunda gerçekleştirilen genel kurula tek aday olarak giren Hüseyin Akpınar, delegelerin oyunu alarak başkan seçildi.
24Erzincanspor’un yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:
Yönetim Kurulu Asil: Hüseyin Akpınar, M. İbrahim Safa İsabeyoğlu, Recai Öz, Emre Akça, Erkan Alptekin, Erhan Coşar, Ahmet Varıcı, İbrahim Polat, Mustafa Tamer, Muhsin Ergün Uslu, Aykut Güven, Turan Cahit Özelgül, Mustafa Duman, Beytullah Tuncay, Orkun Akcan.
Denetim Kurulu Asil: Onur Ağaoğlu, Oğuz Söğürtlüpınar, Fatih Erarslan.
Disiplin Kurulu Asil: Alparslan Oğuz, Türker Bal, Tuncay Şahin.
Yönetim Kurulu Yedek: Ahmet Yılmaz, Ahmet Cenk Sudaş, Ebrar Tuna, Hasan Kadıoğlu, Muhsin Akpınar Enes Köksal, Adnan Selçuk.
Denetim Kurulu Yedek: Kenan Adaşıroğlu, Burak Koç, Abdurrahman Sağyan.
Disiplin Kurulu Yedek: Sercan Karabulut, Selçuk Özdemir, Furkan Göksu.