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24Erzincanspor kendi sahasında İspartaspor’a 3-1 yenildi

Kendi sahasında bu sezon ilk lig maçına çıkan 24Erzincanspor, İspartaspor’a 3-1 yenilerek taraftarlarını hüsrana uğrattı.

ERZİNCAN 19.09.2021, 18:23
24Erzincanspor kendi sahasında İspartaspor’a 3-1 yenildi

Kendi sahasında bu sezon ilk lig maçına çıkan 24Erzincanspor, İspartaspor’a 3-1 yenilerek taraftarlarını hüsrana uğrattı.

Müstakil Atletizm Pisti Stadyumunda oynanan 2. Lig karşılaşmasının hakemliğini Özgür Reha Alıcı, Niyazi Atakan Ataseven, Hakan Akkaynak ve dördüncü hakem Serkan Gürbüz yaptı.

Maça hızlı başlayan 24Erzincanspor 9’ncu dakikada Sefa Küpeli’nin attığı golle 1- 0 öne geçti. Üstünlüğünü çok fazla koruyamayan 24Erzincanspor, 13’ncü dakikada Burak Aydın’ın golüne engel olamadı. 1-1

İspartaspor’a maçın 40. dakikasında Kadir Turhan’ın attığı golle skoru 2-1’e taşıdı. Maçın ilk yarısı konuk ekip İspartaspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle sone erdi.

Maçın ikinci yarısında da rakibi karşısında sönük bir futbol sergileyen 24Erzincanspor’da Yunus Emre Çakır 71. dakikada kırmızı kart görerek takımın 10 kişi bıraktı.

Ataklarını sürdüren İspartaspor Arif Birşen’in 73’ncü dakikada attığı golle skoru 3- 1’e getirdi. Maçın 90 dakikası İspartaspor’un 3-1’lik galibiyetiyle sone erdi.

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