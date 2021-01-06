24Erzincanspor kendi evinde Sancaktepe sporu 5-3 yendi

TFF 2. Lig Beyaz Gurup 19. hafta mücadelesinde 24Erzincanpor Sancaktepe sporu 5-3 yenerek 3 puanın sahibi olan taraf oldu.

24Erzincanspor, ligin 19. haftasında sahasında Sancaktepe sporu konuk etti. Müstakil Atletizm Pisti Sahasında oynanan karşılaşmayı Yücel Büyük yönetti.

Maça hızlı başlayan 24Erzincanpor, 2. dakikada Yunus Emre Çakır’ın golüyle 1- 0 öne geçti. Sancaktepe spor 12. dakikada David Kılınç’ın golüyle beraberliği yakaladı. Maçın 15. dakikasında Mustafa Ethem Erboğa 24Erzincanspor’u 2-1 öne geçiren golü kaydetti. 19’ncu dakikada Niyazi Batuhan Salman 24Erzincanspor adına üçüncü golü atarak skoru 3-1 yaptı.

Maçın 22. dakikasında Samed Karakoç attığı golle skoru 4-1’e taşıdı. Maçın ilk devresi 24Erzincanspor’un 4-1’lik galibiyetiyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Sancaktepe spor 61. dakikada Ahmet Abdullah Çakmak, 63. dakikada ise İlker Avşar’la bulduğu gollerle skoru 4-3’e getirdi. Maçın 67. dakikasında Yunus Emre Çakır kendisinin ikinci 24Erzincanspor’un 5. golünü kaydetti.

Maç 5-3 24Erzincanspor’un galibiyetiyle sona erdi. 24Erzincanspor oynadığı 17 maç sonunda 10 galibiyet 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile topladığı puan 35’e ulaştı. 24Erzincanspor ilk devrenin son karşılaşması olan erteme maçını Kocaeli spor ile tamamlayacak.