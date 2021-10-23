banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Yargıtay'dan
Yargıtay'dan "kargoda kaybolan altın" kararı
Mansur Yavaş'tan büyük yemin!
Mansur Yavaş'tan büyük yemin!
AB zirvesinde Merkel'e veda
AB zirvesinde Merkel'e veda
Bill Gates Türkiye'de: Efes Antik Kenti'ni gezdi
Bill Gates Türkiye'de: Efes Antik Kenti'ni gezdi

24Erzincanspor kendi evinde Ankara Demirspor ile 1-1 berabere kaldı

2. Lig 9’ncu hafta karşılaşmasında Ankara Demirspor’u konuk eden 24Erzincanspor, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

ERZİNCAN 23.10.2021, 17:17
24Erzincanspor kendi evinde Ankara Demirspor ile 1-1 berabere kaldı

2. Lig 9’ncu hafta karşılaşmasında Ankara Demirspor’u konuk eden 24Erzincanspor, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Stat: Müstakil Atletizm Pisti

Hakemler: Feridun Daldaş xxx, Ersin Erbay xxx, Tolga Atasoy xxx

24Erzincanspor: Murat Can Yıldız xxx, Yunus Emre Çakır xx, Birhan Vatansever x, İbrahim Can Köse x (Dk.90 Emirhan Demir), Abdulcebrail Akbulut xx, Mümin Talip Pazarlı x, Rıdvan Türker xx, Ozan Papaker xx (Dk. 84 Oktay Balcı x), Sefa Akgün xx (Dk. 73 Atalay Yıldırım x), Muhammed Demirci xx (Dk. 90 Emirhan Karagülle), Mustafa İnan xxx (Dk. 73 Yusuf Avcılar x)

Ankara Demirspor: Oğuz Çalışkan xx, Kamil İçer xxx, Yusuf Akyel xx, Hasa Kaya x, Serdar Eylik x (Dk. 82 Ahmet Sivri x), Engin Keleş xx (Dk. 82 Mustafa Fettahoğlu x), Harun Aydın x (Dk. 53 Mahmut Bilir x), Umut Pusat xx (Dk. 75 Mücahit Can Akçay x), Taner Koç x (Dk. 53 Alim Harlak x), Aykut Civelek x, Rahmi Can Karadaş x

Goller: Dk. 32 Mustafa İnan (24Erzincanspor), Dk. 86 Kamil İçer (Ankara Demirspor)

Sarı Kartlar: Taner Koç, Rahmi Can Karadaş, Harun Aydın (Ankara Demirspor), Abdulcebrail Akbulut, Ozan Papaker, Mümin Talip Pazarlı, Emirhan Karagülle (24Erzincanspor)

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 10 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
12. Kayserispor 9 11
13. Gaziantep FK 9 11
14. Sivasspor 9 10
15. Başakşehir 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ankaragücü 10 24
2. Ümraniye 9 21
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 9 18
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 9 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 10 9
15. Manisa FK 10 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 8 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Arsenal 9 14
10. Brentford 8 12
11. Wolverhampton 8 12
12. Leicester City 8 11
13. Aston Villa 9 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Osasuna 10 18
3. Real Madrid 8 17
4. Sevilla 8 17
5. Atletico Madrid 8 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 9 12
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 8 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 9 7
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2