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24Erzincanspor hazırlık maçında Erzurumspor FK ile 2-2 berabere kaldı

Lig öncesi Erzurum’da kampta bulunan 24Erzincanspor hazırlık maçında Erzurumspor FK ile 2-2 berabere kaldı.

ERZİNCAN 09.08.2022, 10:36
24Erzincanspor hazırlık maçında Erzurumspor FK ile 2-2 berabere kaldı

Lig öncesi Erzurum’da kampta bulunan 24Erzincanspor hazırlık maçında Erzurumspor FK ile 2-2 berabere kaldı.

Erzurumspor FK ile Erzincanspor Kazım Karabekir Stadı’nda özel maç yaptı. Müsabaka 2-2 bitti.

Maçın 5. dakikasında Süleyman Koç Dadaşları 1-0 öne geçirdi. İlk yarının son dakikasında Cengizhan Bayrak skoru 2-0’a taşıyan gole imza attı.

Aslar çıktı skor değişti

Erzurumspor Teknik direktörü Muzaffer Bilazer ikinci yarıda peş peşe oyuncu değişiklikleri yaptı. Özellikle as oyuncuların çıkması ve gençlerin oyuna dahil olması 24Erzincanspor’un golleri bulmasına neden oldu. Teknik Patron Ümit Karan’ın öğrencileri, peş peşe bulduğu gollerle skor eşitliğini sağladı.

24Erzincanspor’da Batuhan Altıntaş takımını ilk golüne imza attı. Erzincan temsilcisinin 2. golünü 82. dakikada Selim kaydetti.

Mücadelenin dakikalarında 24Erzincanspor’un bir şutu kale direğinde patlarken, son saniyelerde mutlak bir gole de kaleci Göktuğ Bakırbaş izin vermedi.

Karşılaşma stattaki çalışmalar ve iki takımın anlaşması üzerine seyircisiz oynandı.

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