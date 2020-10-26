24Erzincanspor, Hacettepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

TFF. 2. Lig Beyaz Gurup 7. Hafta mücadelesinde Çarşamba günü kendi sahasında Hacettepespor ile karşılaşacak olan 24Erzincanspor Teknik Direktör Özcan Kızıltan eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

6. hafta mücadelesinde gurubun güçlü ekiplerinden Uşak sporu deplasmanda 3-1 mağlup eden ve gurubunda bir maç eksiği ile 3. sırada bulunan 24Erzincanspor Hacettepespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Kendi tesislerinde çalışmalarını Teknik Direktör Özcan Kızıltan eşliğinde sürdüren 24Erzincansporda sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

24Erzincanspor Teknik Direktörü Özcan Kızıltan, çalışmalarının çok iyi devam ettiğini ifade ederek, “Oynadığımız 5 maçta 4 galibiyet 1 de beraberlik aldık. Topladığımız 13 puan ile 3. sıradayız. Bu hafta Çarşamba günü sahamızda oynayacağımız Hacettepe Spor hazırlıklarımız eksiksiz olarak sürdürüyoruz. Biz takımıza güveniyoruz. Genç ve yetenekli oyunculardan kurulu bir takımız. Bizim işimiz çalışmak. Her geçen gün daha iyi oynuyoruz. Hacettepe spor maçından da galip gelerek 3 puan almak ve yolumuza devam etmek istiyoruz.” dedi.

Takımı antrenmanını izleyen Kulüp Başkanı Gökhan Keleş, takımın çalışmalarından ve aldığı sonuçlardan memnun olduğunu söyleyerek, “Kısıtlı bütçe ile kurduğumuz takımımızın aldığı sonuçlar biz memnun ediyor. Seyircisiz olmasına rağmen taraftarlarımızı görüyoruz. Yüksek alanlarda toplanıyor ve takıma destek oluyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Takıma destek olmaya devam etsinler” diye konuştu.