24Erzincanspor Bayburt’tan 3 puanla döndü
TFF 2. Lig Beyaz grupta, ligin 2. hafta karşılaşmasında Bayburt Özel İdare Spora konuk olan 24Erzincanspor sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılarak Erzincan’a 3 puan alarak döndü.
TFF 2. Lig Beyaz grupta, ligin 2. hafta karşılaşmasında Bayburt Özel İdare Spora konuk olan 24Erzincanspor sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılarak Erzincan’a 3 puan alarak döndü.
Bayburt Gençosman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Necati Selçuk Şahin, Osman Baruk, Furkan Ulu hakem üçlüsü yönetti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan 24Erzincanspor maçın 20. dakikasında 99 numaralı formasıyla Mustafa Batuhan Altıntaş ile golü buldu. İlk yarısı 1-0’lık 24Erzzincansporun üstünlüğüyle sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında da gol çıkmadı.
24Erzincanspor 1-0’lık skorla maçtan galibiyetle ayrılarak 3 puanı alan taraf oldu.
24Erzincanspor ligdeki puanını 4’e çıkarırken önümüzdeki hafta cumartesi günü kendi evinde ligin üçüncü haftasında İnegölsporu ağırlayacak.
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|5
|11
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Başakşehir
|4
|10
|4. Beşiktaş
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|4
|10
|6. Trabzonspor
|5
|10
|7. Adana Demirspor
|4
|9
|8. Galatasaray
|4
|7
|9. Antalyaspor
|4
|6
|10. Kayserispor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Alanyaspor
|5
|5
|13. Karagümrük
|4
|4
|14. Sivasspor
|5
|3
|15. İstanbulspor
|4
|3
|16. Kasımpaşa
|4
|3
|17. Ümraniye
|5
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Pendikspor
|3
|7
|3. Eyüpspor
|4
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Rizespor
|3
|5
|7. Samsunspor
|3
|5
|8. Gençlerbirliği
|4
|5
|9. Göztepe
|4
|5
|10. Keçiörengücü
|3
|4
|11. Boluspor
|3
|4
|12. Tuzlaspor
|4
|4
|13. Adanaspor
|3
|3
|14. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|3
|1
|18. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. Chelsea
|6
|10
|6. Liverpool
|6
|9
|7. Brentford
|6
|9
|8. M. United
|5
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Real Betis
|4
|9
|4. Osasuna
|4
|9
|5. Athletic Bilbao
|3
|7
|6. Villarreal
|3
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Mallorca
|4
|5
|11. Almeria
|3
|4
|12. Girona
|4
|4
|13. Rayo Vallecano
|4
|4
|14. Valencia
|3
|3
|15. Espanyol
|3
|1
|16. Elche
|3
|1
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|4
|0